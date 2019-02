Κσίστοφ Πιόντεκ: I need a hero

Είναι πιο εύκολο αν είναι επιθετικός. Αν στέλνει την μπάλα στο πλεκτό, πανηγυρίζει με γυαλάδα στα μάτια και τραβώντας πιστόλια, βάζει φωτιά στην κερκίδα. Έχει στη φύση του την ηγετική παρουσία, την ικανότητα να κρίνει αναμετρήσεις και να φτιάχνει στιγμές, που στο μέλλον αναπολούνται με συγκίνηση. Η Μίλαν άλλωστε έχει τη δική της παράδοση στους θρυλικούς φορ. Από τον Σανταγκοστίνο, τον Αλταφίνι και τον top gun Νορντάλ, μέχρι τους πιο πρόσφατους Φαν Μπάστεν, Σεφτσένκο και Ιντσάγκι. Τα κανόνια δέσποζαν πάντα εκεί, στην εμπροσθοφυλακή της πιο επιτυχημένης ιταλικής ομάδας της Ευρώπης και οι ήρωες της curva συχνά προέρχονται από εκεί, παρά την επίσης μεγάλη παράδοση σε αμυντικούς.

Είναι πολύ νωρίς για να τολμήσει ο Κσιστόφ Πιόντεκ να συγκριθεί με τους legends του Μιλάνου. Ο Πολωνός όμως ήρθε τον Ιανουάριο και μετρά ήδη έξι γκολ σε πέντε ματς με τη φανέλα της Μίλαν, η οποία ανοίγει σιγά-σιγά την αποθήκη και βγάζει εκείνο το παλιό, σκοροφαγωμένο σεντόνι με τα αστέρια, προβάροντας την συμμετοχή της στο επόμενο Champions League. Η καταλυτική παρουσία του πρώην επιθετικού της Τζένοα στην προσπάθεια ανάκαμψης δεν μπορεί να παραγνωριστεί, καθώς και η προσωπικότητα που ήδη βγάζει στο χορτάρι.

Μολονότι ο Τζενάρο Γκατούζο στον πάγκο της δεν εμπνέει την αύρα των τεχνικών που μεγαλούργησαν στο Μιλάνο, οι φετινοί Ροσονέρι έχουν κάτι που δείξει ξανά ελπίδα για αναγέννηση. Τα τελευταία χρόνια πέρασαν αρκετοί από το Μιλανέλο που υπόσχονταν να βάλουν το λιθαράκι τους προκειμένου η Μίλαν να ξαναζήσει μεγάλες στιγμές, αλλά έφυγαν νύχτα.

Πλέον η παρέα έχει ταλέντο και ποδοσφαιριστές σε καλή ηλικία που ήδη δείχνουν έτοιμοι. Και το σημαντικότερο είναι ότι βελτιώνονται συνεχώς. Η Μίλαν έχει κορμό, στον οποίο δεσπόζει ο Ντοναρούμα, ο Ρομανιόλι, ο Κέσι, ο Μπακαγιόκο, ο Τσαλχάνογλου. Έβαλε αλεγκρία με την προσθήκη του Πακετά, ο οποίος θεωρείται ένα ακατέργαστο διαμάντι από τη Βραζιλία. Παρά το ενδιαφέρον από πολλές ομάδες, η Μίλαν κατάφερε να τον κάνει δικό της, θυμίζοντας στιγμές του ένδοξου παρελθόντος.

Ο άνθρωπος που επιλέχθηκε να σταθεί στην κορυφή αυτού του οικοδομήματος, είναι ο Κσιστόφ Πιάντεκ, o οποίος ήρθε τον Ιανουάριο, μαζί με τον Πακετά. Οι Ροσονέρι είχαν ανάγκη από έναν ήρωα στην επίθεση, μετά και την αποτυχημένη επένδυση στον Ιγουαΐν και δεν είναι τυχαία η φρενίτιδα που έχει προκαλέσει ο 23χρονος πιστολέρο. Ένας ποδοσφαιριστής σε εξαιρετικά φεγγάρια, ο οποίος από τις αρχές του 2018 έχει σκοράρει 29 φορές σε 39 εμφανίσεις, με τις φανέλες τριών διαφορετικών ομάδων! Οι μεταγραφές, η κλήση στην εθνική, τα εγκώμια από όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου. Όλα έγιναν πολύ γρήγορα για τον Πιόντεκ, ο οποίος όμως δεν δείχνει να κοιτάζει πίσω.

Δεν είναι απλά ότι του «κάθονται» οι φάσεις και σκοράρει. Είναι οι κινήσεις του, ο τρόπος που κυνηγάει τις φάσεις όταν δεν έχει την μπάλα, οι επαφές του, τα δύο πόδια, οι εναέριες μονομαχίες. Από το καλοκαίρι που πρωτοπάτησε το πόδι του στη χώρα του Calcio έχει 17 γκολ και στο γκολ α λα Ζλάταν, μολονότι όλοι στάθηκαν στην εκτέλεση, αξίζει να παρακολουθήσει κανείς την κίνησή του για να βρεθεί εκεί που έπρεπε. Οι κινήσεις του ουσιαστικά «αναγκάζουν» τους συμπαίκτες του να τον ψάξουν, όμως ακόμα κι όταν δεν βρίσκεται σε θέσεις για γκολ προσφέρει αλλιώς. Πιέζει, πασάρει ανοίγει χώρους.

A star was born this season: Krzysztof Piatek. His execution in the first goal against Atalanta was amazing (you *need* to see the replay for that), but you might have missed his movement. The fight for the last CL spot in #SerieA is raging, and AC Milan gets an important win. pic.twitter.com/qkCww4A3dB

