Γεννημένη στο Μόλντε στις 10 Ιουλίου 1995 και μεγαλωμένη στη Σάνταλσόρα της Νορβηγίας, δεν θα μπορούσε να είναι γνωστή στο ευρύ ποδοσφαιρικό κοινό. Όσο καλή και να είναι μια κοπέλα στο ποδόσφαιρο, όσο εντυπωσιακά κι αν σκοράρει, όσες ντρίμπλες κι αν πετυχαίνει και όσα Κύπελλα κι αν σηκώνει, ο δρόμος για την καταξίωση όχι μόνο δεν είναι στρωμμένος από ροδοπέταλα, αντίθετα, από γαϊδουράγκαθα και αιχμηρές γωνίες σε κάθε στροφή για να την πληγώσουν.

Η Άντα Χέγκερμπεργκ όμως το λάτρευε, δεν θα μπορούσε να κάνει διαφορετικά από το να «ψάξει» την καριέρα, με τη μπάλα πάντα στα πόδια, στον έλεγχό της. Ήδη πριν κλείσει τα 10 είχε ανακαλύψει τη γοητεία που της ασκούσε το ποδόσφαιρο, μαζί με την αδερφή της, Αντρίν. «Στην αρχή παίζαμε με αγόρια, ήταν εντελώς φυσιολογικό για μας. Μέχρι τα 13-14 τουλάχιστον δεν είχαμε παίξει μαζί με κορίτσια», δήλωνε σε συνέντευξή της στον Guardian. Στα 15 έκανε το επαγγελματικό της ντεμπούτο με τη φανέλα της Κόλμποτν, δείχνοντας πως δεν είναι ένα ακόμα κορίτσι στο γήπεδο.

ΑΠΟ ΜΙΚΡΗ ΣΤΑ ΔΙΧΤΥΑ

Στις 6 Αυγούστου 2011 σκόραρε χατ τρικ σε 7’ απέναντι στη Ρόα. Ήταν πλέον η νεότερη, στα 17 της, που κατάφερνε κάτι τέτοιο στην Topsserien της Νορβηγίας, κλείνοντας τη σεζόν ως πρώτη σκόρερ με 12 γκολ. Είπαμε, ήταν τόσο καλή.

Επόμενη ομάδα ήταν η Σταμπάεκ, μια «κλάση» πάνω, περισσότερο αντίστοιχη με την εξέλιξή της. «Ταλέντο του μήνα», πρώτη σκόρερ με 24 γκολ σε 18 εμφανίσεις, ένα Κύπελλο χάρη σε δικό της χατ-τρικ. Γινόταν όλο και καλύτερη, όλο και πιο διάσημη, εντός κι εκτός Νορβηγίας.

Στη Γερμανία το ταλέντο της έγινε γνωστό και η μεταγραφή… αναπόφευκτη. Η Τουρμπίνε Πόστνταμ την έκανε κάτοικο Βραδεμβούργου, μαζί με την αδερφή της, που παίζει επίσης σε υψηλότατο επίπεδο στην Παρί Σεν Ζερμέν. Οι δυο αδερφές έκαναν καριέρα μαζί, με την ίδια επιτυχία, τα ίδια κατορθώματα και η αποχώρησή τους από τη Νορβηγία ήταν το «άλμα» προς την καθιέρωση. «Το ποδόσφαιρο είναι το σπουδαιότερο άθλημα στη χώρα μου, όμως δεν προσφέρει τις ίδιες ευκαιρίες στις γυναίκες. Παρότι υπάρχει παράδοση με πολλές καλές παίκτριες, είναι πολύ δύσκολο να διακριθείς εξαιτίας των ανισοτήτων».

Ανισότητες σαν αυτές που θέλουν μια γυναίκα που παίζει μπάλα να είναι συνήθως λεσβία ή άφυλη και πάντως περίεργη. Παρεμπιπτόντως η Άντα Χέγκερμπεργκ είναι… μια χαρά στρέιτ, παντρεμένη με τον διεθνή αμυντικό της Λεχ Πόζναν, Τόμας Ρόνιε. «Αυτός είναι που με κάνει να θέλω να περνάω χρόνο έξω από το γήπεδο, να παίρνω απόσταση από το ποδόσφαιρο. Κατά τ’ άλλα το να παίζω μπάλα είναι ό,τι μου αρέσει περισσότερο!», δήλωνε στην ίδια συνέντευξη.

Μια σεζόν με 11 γκολ σε 25 παιχνίδια στη Γερμανία αρκούσε για να τη φέρει στην ελίτ, με τη Λυόν να την κάνει δική της και να την προσθέτει στη φανταστική ομάδα που κυριαρχεί στο γυναικείο γαλλικό ποδόσφαιρο. Πως αντέδρασε όταν δέχθηκε το τηλεφώνημα από τους «λυονέ»; «Πέταξα από τη χαρά μου! Είπα από μέσα μου “εννοείται”. Οι καλύτερες ποδοσφαιρίστριες παίζουν εκεί, νόμιζα πως ονειρευόμουν. Ήξερα πως θα ήταν δύσκολα, αλλά είχα εμπιστοσύνη στον εαυτό μου».

Από το 2014 μέχρι σήμερα έχει σκοράρει 120 φορές σε 95 αγώνες! Παράλληλα, έχει σηκώσει τρεις φορές το Champions League, τέσσερις φορές το πρωτάθλημα της Division 1 Feminine και άλλες τρεις το Κύπελλο Γαλλίας, η Χέγκερμπεργκ έφτασε σε φήμη μικρότερη από κάποιον εντελώς άσημο άντρα ποδοσφαιριστή. Φυσιολογικό κι αναμενόμενο. Όχι όμως τον Δεκέμβριο του 2018.

Πέφτοντας στην… κέντα, η απογείωσή της συνέπεσε με την καθιέρωση της γυναικείας Χρυσής Μπάλας. Στα 23 της δέχθηκε την πρόσκληση μιας εκ των πιο λαμπερών ποδοσφαιρικών γιορτών της Ευρώπης, έβγαλε τα παπούτσια και συστήθηκε από πρώτο χέρι στους ποδοσφαιρόφιλους. Έγινε η πρώτη γυναίκα που της απονέμεται το συγκεκριμένο βραβείο, σε μια βραδιά γεμάτη συμβολισμούς, αφού η ερώτηση του παρουσιαστή της εκδήλωσης, Μάρτιν Σολβέιγ για το twerk συμπεριέλαβε όλα όσα καλείται να αντιμετωπίσει μια γυναίκα σε έναν εντελώς ανδροκρατούμενο χώρο, τον ποδοσφαιρικό.

Ο ΛΑΝΘΑΝΩΝ ΚΑΙ Ο ΟΛΟΦΑΝΕΡΟΣ ΣΕΞΙΣΜΟΣ

«Θα πανηγυρίσεις με ένα twerk;», σκέφτηκε να ρωτήσει ο Γάλλος DJ, σαν να προσπάθησε να «ντύσει» το φόντο πίσω από την καριέρα που κάνει μια γυναίκα ποδοσφαιρίστρια. «Όχι», ήταν η απάντησή της, με τα φλας να κάνουν τη νύχτα μέρα και την ίδια να θέλει να εξαφανιστεί από το λαμπερό πάλκο, που είχε γίνει πεδίο για την έκφραση μιας ακόμα σεξιστικής εξυπνάδας. Τελικά έκατσε, για να ακούσει τον Σολβέιγ να απολογείται, λέγοντας πως δεν ήθελε να προσβάλλει κανέναν. Η ίδια έδειξε να μην στέκεται στη χοντράδα.

Absolute trash: French DJ Martin Solveig asks Ada Hegerberg to twerk after receiving the first women's Ballon d'Or award. (Love her response, though.) This is the crap female athletes deal with on a daily basis around the world.pic.twitter.com/y2TLe3v4u9

— Grant Wahl (@GrantWahl) 3 Δεκεμβρίου 2018