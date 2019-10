Μαρίκε Βέρβουτ: Η Παραολυμπιονίκης που οδηγήθηκε στην ευθανασία (pics & vids)

Συγκεκριμένα είχε διαγνωστεί ότι έχει ανίατη, εκφυλιστική ασθένεια της σπονδυλικής στήλης.

Δεν άντεχε άλλο την σπάνια νόσο από την οποία έπασχε. Δεν μπορούσε να υποφέρει άλλο από τους πόνου. Γαλήνη τα χαρτιά για την ευθανασία που είχε στην κατοχή της και της εξασφάλιζαν το αντίδοτο στον εφιάλτη.

Μάλιστα, από το 2008 είχε ετοιμάσει τα απαραίτητα έγγραφα ώστε να έχει δικαίωμα στην ευθανασία.

Για το λόγο που είχε οδηγηθεί στις υπογραφές για την ευθανασία είχε πει:

«Είναι κάτι τρομερά δύσκολο για το σώμα μου. Σε κάθε προπόνηση υπέφερα από τους πόντους. Το να προπονούμαι και να αγωνίζομαι είναι το φάρμακο μου. Φοβάμαι, αλλά αυτά τα χαρτιά για την ευθανασία μου δίνουν αρκετή γαλήνη στο μυαλό μου, γιατί ξέρω πως όταν δεν θα αντέχω άλλο έχω αυτά τα χαρτιά».

Η Βέρβουτ ήταν τριαθλήτρια πριν της... χτυπήσει την πόρτα η ασθένεια. Στην καριέρα της κατέκτησε τέσσερα Ολυμπιακά μετάλλια.

Στο Λονδίνο το 2012 πήρε το χρυσό στα 100μ. και το ασημένιο στα 200μ., ενώ στο Ρίο τέσσερα χρόνια αργότερα ήταν 2η στα 400μ. και τρίτη στα 100μ, στην κατηγορία Τ51/52.

Belgian Paralympian Marieke Vervoort has ended her own life through euthanasia at the age of 40. More https://t.co/P22DWZBNLO pic.twitter.com/mWl7rWZ2pv — BBC Sport (@BBCSport) October 23, 2019

Belgian Paralympic athlete Marieke Vervoort ended her life aged 40 via doctor-supported euthanasia as a result of an incurable degenerative muscle disease. https://t.co/GezskEOz9G — Twitter Moments (@TwitterMoments) October 23, 2019

Euthanasia is legal in Belgium and in 2008 the athlete signed papers which would at some stage allow a doctor to end her life https://t.co/XPdVHiFYcK — Sky News (@SkyNews) October 23, 2019

​\