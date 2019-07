Gwangju 2019: Επίσκεψη από τον πρόεδρο της ΔΟΕ (vid)

Στη Νότιο Κορέα και στην πόλη Γκουανγκζού βρέθηκε ο πρόεδρος της ΔΟΕ Τόμας Μπαχ.

Ο ισχυρός άνδρας της ΔΟΕ ενημερώθηκε για την οργάνωση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος ενώ εξέφρασε την ικανοποίηση του μετά από συζητήσεις που είχε με τους ανθρώπους της FINA για την πρόοδο της διοργάνωσης.

Επίσης ενημερώθηκε και για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο και την παρουσία των αθλημάτων του υγρού στίβου.

Aquatics get ready for Tokyo 2020 and celebrates with the Olympic family 1 year to go to the Olympic Games! br>IOC President, Mr Thomas Bach, was in Gwangju for the FINA World Championships yesterday. #1YearToGo @iocmedia @Tokyo2020 #FINAGwangju2019 pic.twitter.com/eXIpTylMmA

— FINA (@fina1908) July 24, 2019