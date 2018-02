Eνας 17χρονος είναι το μεγάλο αστέρι των Ολυμπιακών Αγώνων! (pics & vid)

Ο Γκέραρντ, o οποίος πήρε το πρώτο μετάλλιο των ΗΠΑ στη διοργάνωση της Νοτίου Κορέας, στις τρεις διαδρομές είχε χρόνους 43.33, 46.40 και 87.16 αντίστοιχα, με την τελευαία επίδοση να του χαρίζει και την πρώτη θέση στο αγώνισμα. Δεύτερος ήταν ο Καναδός Μαξ Πάροτ (45.13, 49.48, 86.00) και τρίτος ο συμπατριώτης του Μαρκ ΜακΜόρις (75.30, 85.20, 60.68).

Ο Γκέραρντ είναι μόλις 17 ετών και το νέο μεγάλο αστέρι στα χειμερινά σπορ των ΗΠΑ. Eίναι ο πιο νέος Αμερικάνος που κερδίζει χρυσό μετάλλιο σε Χειμερινούς Ολυμπιακούς από το 1928 και μετά, ο πιο νέος χρυσός Ολυμπιονίκης των ΗΠΑ στο σνόουμπορντ και ο πρώτος αθλητής που γεννήθηκε μετά το Μιλένιουμ και κατακτά μετάλλιο στην Πιονγκτσάνγκ.

Life sure will be different for 17-year-old Red Gerard after #Pyeongchang2018 https://t.co/xsWXHtc77R #bbcolympics pic.twitter.com/FNkoa0IJCu

— BBC Sport (@BBCSport) 11 Φεβρουαρίου 2018