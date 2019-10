Dwayne Johnson, η επιστροφή: Ο Rock ξαναμπαίνει στο ρινγκ του WWE που αλλάζει! (pics & vids)

Η εβδομάδα που διανύουμε και φτάνει σιγά σιγά προς το τέλος της, είναι, πιθανότατα, μία από τις πιο κομβικές στη σύγχρονη ιστορία του WWE.

Σίγουρα, είναι μία από τις πλέον «γεμάτες» που θυμόμαστε, με πολλές, πάρα πολλές αλλαγές.

Ο βασικότερος είναι πως το Raw και το SmackDown θα προβάλλονται, πλέον, από διαφορετικά κανάλια, ενώ τα ρόστερ των δύο show θα διαχωριστούν πλήρως σε μερικές μέρες. Θα σταματήσουν, δηλαδή, τα πήγαινε-έλα των superstars και θα παρακολουθούμε, ουσιαστικά, δύο ξεχωριστά show, με ξεχωριστά storylines, τα οποία θα συνδέουν μόνο τα PPV του WWE Network. Οπότε, καταλαβαίνετε ότι αναμένεται να γίνει ένας μικρός χαμός για το πού θα καταλήξει ο κάθε αθλητής και η κάθε αθλήτρια, με τις διαπραγματεύσεις -όπως αναφέρουν αμερικανικά ρεπορτάζ- των καναλιών με την εταιρεία και τους superstars να συνεχίζουν, ακόμη και τώρα, που βρισκόμαστε στο παρά ένα, να είναι σκληρές.

Ήδη από τη Δευτέρα (ξημερώματα Τρίτης για εμάς) που μας πέρασε, το Raw, στην πρεμιέρα του για τη σεζόν στο USA Network -στο οποίο και παραμένει- είχε νέο σκηνικό, νέα λογότυπα και νέο τραγούδι (το ''Legendary'' των Skillet), ενώ είχαμε και το... ντεμπούτο για το διαφοροποιημένο intro του WWE.

Θυμίζουμε, εδώ και λίγες εβδομάδες το NXT έχει αποκτήσει και αυτό το δικό του, ζωντανό δίωρο στην τηλεόραση μέσω του USA Network, μόνο που αυτή την εβδομάδα ξεκίνησε και η πολυαναμενόμενη «μάχη» του με το AEW -που θυμίζει παλιές, καλές εποχές Monday Night War, όπως θα φέρνουν, λογικά, στο μυαλό τους οι παλαιότεροι...

Και πάμε στην τελευταία μεγάλη αλλαγή.

Σε μερικές ώρες, στην Αμερική, το SmackDown συμπληρώνει και γιορτάζει τα 20 χρόνια του, κάνοντας πρεμιέρα στο Fox (στο αμερικάνικο, όχι στην ελληνική του έκδοση) ως ''Friday Night SmackDown''. Μία πολύ μεγάλη υπόθεση για το WWE από πέρυσι το καλοκαίρι όταν και έκλεισε το deal, καθώς μιλάμε για ένα ελεύθερο κανάλι και δη το Fox. Είναι η πρώτη φορά, άλλωστε, από το 2008, όταν και έφυγε από το CW, που το SmackDown θα είναι ξανά διαθέσιμο προς όλους. Για την ιστορία, μετά το διετές πέρασμά του από το MyNetworkTV, το «μπλε brand» μετακόμισε το 2010 στο NBCUniversal, ξεκινώντας στο Syfy και στη συνέχεια, το 2016, πήγε στο USA Network.

Αυτά που πρόκειται, λοιπόν, να συμβούν στην πρεμιέρα του SmackDown στο Fox -την οποία μπορείτε να δείτε, φυσικά, μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής στον ΣΚΑΪ- θα το κάνουν να μοιάζει με PPV του WWE Network!

Διότι, πέρα από τον αγώνα του Μπροκ Λέσναρ με τον Κόφι Κίνγκστον για τον τίτλο του WWE, στον πρώτο, ολόκληρο αγώνα -και μάλιστα για τίτλο, το ξαναλέμε- του «Κτήνους», είτε στο Raw είτε στο SmackDown, μετά από 15 ολόκληρα χρόνια(!), πέρα από ένα φανταστικό, όπως αναμένεται, ladder match ανάμεσα στον Κέβιν Όουενς και τον Σέιν ΜακΜαν, πέρα από τον αγώνα των τεσσάρων γυναικών που άλλαξαν την ιστορία της κατηγορίας μια για πάντα (Μπέκι Λιντς μαζί με Σάρλοτ Φλερ απέναντι στις Σάσα Μπανκς και Μπέιλι), πέρα από όλα αυτά, αναμένεται παρέλαση θρύλων, όπως ο Χαλκ Χόγκαν, ο Ρικ Φλερ, ο Γκόλντμπεργκ, ο Μίκι Φόλεϊ και η Τρις Στράτους!

Ένας από αυτούς, όμως, ξεχωρίζει...

Μιλάμε, φυσικά, για τον μεγάλο Dwayne Johnson, που ξαναγίνεται ο αγαπημένος Rock και επιστρέφει στο ρινγκ του WWE: Εκεί όπου... ανδρώθηκε και έφτασε να γίνει ένας από τους πιο διάσημους αστέρες του Hollywood.

Ο ίδιος, εξάλλου, όταν το ανακοίνωσε, είπε ακριβώς αυτό: «Επιτέλους, επιστρέφω σπίτι μου».

FINALLY...I come back home to my @WWE universe. This FRIDAY NIGHT, I’ll return for our debut of SMACKDOWN! LIVE on @FOXTV . There’s no greater title than #thepeopleschamp . And there’s no place like home. Tequila on me after the show #IfYaSmell #Smackdown #RocksShow #FOX pic.twitter.com/V5i4cxqIqH

Αυτό που έχει ενδιαφέρον, επίσης, να δούμε είναι τι -πώς βασικά- θα απαντήσει ο Rock στον Randy Orton, που τον προκάλεσε για αγώνα στην 36η WrestleMania του ερχόμενου Απριλίου. Μεγάλη προϊστορία οι δυο τους και μεγάλος αγώνας ενόψει.

.@TheRock I see you will be at #SmackdownOnFox this Friday. How about you & I have a discussion about who’s the greatest 3rd generation of all time and we answer that question April 5th in Tampa At Wrestlemania 36. A vipers sense of smell is unmatched. I smell what you’re cooking

— Randy Orton (@RandyOrton) October 4, 2019