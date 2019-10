Οι Κινέζες αθλήτριες της σκυταλοδρομίας έκαναν κάτι που κανείς δεν κατάλαβε (vid)

Ακατανόητο φινάλε από την ομάδα της Κίνας στον τελικό 4x100 γυναικών στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στίβου! Στην τελική αλλαγή δεν κατάφεραν να αλλάξουν σωστά τη σκυτάλη και ακολούθησε η.... πλήρης ασυνεννοησία! Τελικά, δεν αποκλείστηκαν, καθώς η σκυτάλη δεν έπεσε κάτω και προκρίθηκαν στους Αγώνες του Τόκιο!

For anyone who thinks "wtf are they doing?" The Chinese team actually was very smart, securing a Tolyo Olympic spot by finishing. Finish top 8 (not too hard in a final with 8 teams) and you're in. So they actually did great. #IAAFDoha2019 https://t.co/AIBV7YTUH5

