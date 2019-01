Υπερήφανοι στον Ναυτικό Όμιλο Βουλιαγμένης για Καλπογιαννάκη-Μουτσάτσο!

Είμαστε πολύ υπερήφανοι για τον αθλητή μας στην ιστιοσανίδα Αλέξανδρο Καλπογιαννάκη και τον προπονητή του Κώστα Μουτσάτσο! Ο Αλέξανδρος και ο Κώστας ήταν στη λίστα των “κορυφαίων” της Ε.Ο.Ε. για το 2018 και βραβεύτηκαν για το Χρυσό Μετάλλιο του Αλέξανδρου στην Ολυμπιάδα Νέων στο Μπουένος Άιρες το 2018. . . . . . . #vouliagmeninauticalclub #hellenicolympic #hellenicolympiccommittee #Proudofourtathletes #windsurf #topathletes #topcoaches #goldmedal #hellas #buenosaires2018 #youtholympicgames2018 #teamhellas #watersports #sportsexcellence #korifaioi2018 #bestresults #honoured #windlovers #waveriders #aquaaddicts #sealovers #rolemodels #ourathletesarebetterthanyours @alexandros_kalpo @hellenic_olympic_committee @spyrosc55

