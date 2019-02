New England Patriots: Η απόλυτη δυναστεία! (pics & vids)

Ναι, ήταν ίσως το χειρότερο Super Bowl στην ιστορία από πλευράς θεάματος! Ναι, οι άμυνες και των δύο ομάδων έκλεψαν την παράσταση, με τις επιθέσεις να δεινοπαθούν! Καμία σημασία δεν έχουν όμως όλα αυτά για τους New England Patriots! Η ομάδα των Bill Belichick και Tom Brady έφτασε στην κατάκτηση του 6ου Super Bowl της, ισοφάρισε το ρεκόρ των Steelers και μπορεί πλέον να κραυγάζει ότι αποτελεί την δυναστεία του αθλήματος στον 21ο αιώνα, ενώ ο Brady έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του αθλήματος με έξι τρόπαια!

Το παιχνίδι στο διαστημικό Mercedes-Benz Stadium της Ατλάντα ήταν πραγματικά κακό! Οι δύο QB βρισκόντουσαν εκτός ρυθμού και είναι χαρακτηριστικό πως ο Brady ξεκίνησε με interception στην πρώτη του πάσα! Σαν να μην έφτανε αυτό, ο Gostkowski αστόχησε σε προσπάθεια για field goal και όλα έδειχναν πως οι Patriots θα πέρναγαν μια πολύ δύσκολη βραδιά, αν απέναντί τους βρισκόταν μία ομάδα που έπαιζε στοιχειωδώς καλά. Οι Rams, όμως, δεν ήταν μια τέτοια ομάδα.

Στο πρώτο Super Bowl της καριέρας του, ο Jared Goff δεν βοηθήθηκε καθόλου από την τραγική offensive line του σε όλο το παιχνίδι, με αποτέλεσμα να δεινοπαθεί να βρει χώρο να κάνει μια πάσα. Αν συνυπολογίσουμε πως και ο C.J. Anderson δεν βρέθηκε σε εξαιρετική βραδιά, καταλαβαίνουμε πως οι Rams δεν είχαν τρόπο επιτεθούν. Και δεν το έκαναν ποτέ!

Το πρώτο ημίχρονο τελείωσε με το τραγικό 3-0 υπέρ των Patriots από ένα field goal 42 γιαρδών του Gostkowski στην δεύτερη περίοδο με το σκορ αυτό να αποτελεί αρνητικό ρεκόρ, καθώς ήταν το πρώτο Super Bowl χωρίς touchdown στο πρώτο ημίχρονο εδώ και 44 χρόνια!!!

Ο Goff είχε 0/7 third down conversions, κάτι που δείχνει πόσο μεγάλη δυσκολία είχε να κρατήσει την επίθεσή του στο γήπεδο. Όχι βέβαια, ότι και ο Brady έκανε κάτι πολύ καλύτερο, όμως τουλάχιστον κούρασε την άμυνα των Rams, κάτι που φάνηκε στο δεύτερο ημίχρονο!

Πρώτα βέβαια, ισοφάρισαν σε 3-3 οι Rams, όταν επιτέλους ο Goff κατάφερε να φτάσει την μπάλα στις 52 γιάρδες, απ' όπου ο Zuerlein σκόραρε με field goal. Με το σκορ αυτό, οι δύο ομάδες οδηγήθηκαν στην τέταρτη περίοδο, όπου ένα drive ήταν αρκετό για τον Brady.

Down o Gronkowski, down ο εξαιρετικός Edelman, πάσα 29 γιαρδών στον Gronk και οι Patriots έφτασαν στις 2 γιάρδες, όπου ο rookie RB Michel έκανε το 10-3, τελειώνοντας ουσιαστικά τον αγώνα, αφού ήταν φανερό πως ο Goff δεν ήταν σε θέση να απαντήσει.

Την χαριστική βολή στους Rams έδωσε ο Gilmore που έκανε interception σε πάσα του Goff με τέσσερα λεπτά να απομένουν. Το τελικό 13-3 διαμόρφωσε με field goal ο Gostkowski.

Tom Brady's postgame interview with @tracywolfson on @NFLonCBS pic.twitter.com/FMlfg5wEMK

.@Flyguy2stackz scores the first TD of @SuperBowl LIII!@Patriots up 10-3.

#SBLIII on CBS pic.twitter.com/iEgjAq3TFw

— NFL (@NFL) 4 Φεβρουαρίου 2019