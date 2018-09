Πέντε χρόνια μετά, ο Τάιγκερ Γουντς νικάει ξανά! (pics & vids)

Ο 42χρονος, μετά το 2013 νικάει για πρώτη φορά και κατακτά το Tour Championship.

Για να το πετύχει αυτό χρειάστηκαν δύο χτυπήματα εις βάρος του Μπίλι Χόρτσελ.

Μάλσιτα, η νίκη αυτή ήρθε στην Τζόρτζια εκεί όπου συστήθηκε στον κόσμο 21 χρόνια πριν κατακτώντας το Masters. O Γουντς ήταν σταθερός, δείχνοντας σημάδια νευρικότητας μόνο στις τρύπες 10, 15 και 16.

Αυτό ήταν ένα πολύ καλό βήμα για τον Γουντς, ο οποίος θέλει να πάρει μέρος στο Ryder Cup του Παρισιού, με την εθνική ομάδα των ΗΠΑ, αντιμετωπίζοντας την ομάδα της Ευρώπης.

Τη βράβευσή του έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για τη νίκη του Γουντς.

