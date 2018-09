Μπήκε και ο Τραμπ στον χορό των αντιδράσεων κατά της ΝΙΚΕ

Από την πρώτη φορά που ο Κόλιν Κάπερνικ γονάτισε κατά τη διάρκεια του εθνικού ύμνου των ΗΠΑ, ο Ντόναλντ Τραμπ, τότε υποψήφιος και νυν Πρόεδρος των ΗΠΑ, είχε κάνει ξεκάθαρη την άποψή του: «Μήπως πρέπει να βρει μια χώρα που τον βολεύει περισσότερο;», είχε αναρωτηθεί στο Twitter, το αγαπημένο του κοινωνικό δίκτυο.

Ο Τραμπ, εκφράζοντας το αίσθημα των λευκών και βαθιά συντηρητικών ψηφοφόρων του είχε επιτεθεί τότε και στην NFL, τονίζοντας ότι οι ιδιοκτήτες των ομάδων πρέπει να απολύσουν όλους τους αθλητές που ακολούθησαν την κίνηση του Κάπερνικ.

Η αλήθεια είναι ότι από τη στιγμή που ο πρώην QB των 49ers ξεκίνησε αυτή την μορφή διαμαρτυρίας, τα ratings των αγώνων της NFL έχουν πέσει αισθητά κι αυτό δικαιολογείται, καθώς η μεγάλη μάζα φιλάθλων του football στις ΗΠΑ είναι λευκοί άνδρες με συντηρητικές απόψεις, που είδαν την κίνηση του Κάπερνικ ως ασέβεια προς τις ίδιες τις ΗΠΑ και την σημαία της χώρας.

Μετά την απόφαση της ΝΙΚΕ να κάνει τον Κάπερνικ κεντρικό πρόσωπο της νέας της διαφημιστικής καμπάνιας, υπήρξαν πολλές αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Χρησιμοποιώντας τα hashtags #justdon't και #justblewit, πολλοί ανέβασαν βίντεο στα οποία έκαιγαν προϊόντα της εταιρίας ή δήλωναν ότι δεν θα τα αγοράσουν ποτέ ξανά.

Απόρροια αυτών των αντιδράσεων ήταν να πέσει η μετοχή της ΝΙΚΕ περίπου 3% στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, αν και πρέπει να επισημάνουμε πως αντίστοιχη πτώση είχαν και οι μετοχές των υπόλοιπων μεγάλων εταιριών αθλητικής ένδυσης, όπως η Adidas και η Puma.

Στον... χορό των αντιδράσεων δεν θα μπορούσε να λείψει και ο Τραμπ, ο οποίος ανήρτησε ένα tweet, απ' το οποίο ήταν φανερό πως... γέλαγαν και τα μουστάκια του όταν το έγραφε. Ανέφερε χαρακτηριστικά: «Όπως και η NFL, της οποίας τα ratings έχουν πέσει πάρα πολύ, Η ΝΙΚΕ σκοτώνεται από θυμό και μποϊκοτάζ. Αναρωτιέμαι αν είχαν σκεφτεί, ότι θα ήταν έτσι. Όσον αφορά την NFL, δυσκολεύομαι να την παρακολουθήσω κι αυτό θα συνεχιστεί, μέχρις ότου υπερασπιστούν την σημαία».

Just like the NFL, whose ratings have gone WAY DOWN, Nike is getting absolutely killed with anger and boycotts. I wonder if they had any idea that it would be this way? As far as the NFL is concerned, I just find it hard to watch, and always will, until they stand for the FLAG!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 Σεπτεμβρίου 2018