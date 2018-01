Ο Brady οδήγησε τους Patriots σε ακόμα ένα Super Bowl! (pics)

Στον τελικό του AFC, οι Patriots νίκησαν 24-20 τους Jaguars και θα βρεθούν για δεύτερη σερί χρονιά στο Super Bowl.

O 40χρονος Brady έπαιξε τραυματίας και ήταν αυτός που έδωσε τη νίκη στην ομάδα του σ΄έναν αγώνα «θρίλερ», όπως τον χαρακτήρισαν το Μέσα στην Αμερική.

Αυτό θα είναι το 8ο Super Bowl που θα δώσουν το παρών οι Brady και Bill Belichick (τεχνικός των Patriots).

Το φετινό Super Bowl θα γίνει στη Μινεσότα στο «Bank Stadium» στις 4/2 και αντίπαλος των Patriots θα είναι οι Philadelphia Eagles.

Tom Brady & the Patriots come from behind to beat the Jaguars 24-20!!!#JAXvsNE #GoPats #NotDone #AFCChamps pic.twitter.com/Z1Oxl9tD6k

— The GOAT (@TomFcknBrady) January 21, 2018