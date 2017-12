10 λόγοι για να ξεκινήσεις γκολφ στην Ελλάδα

Στο Gazzetta δεν είμαστε ειδικοί στο γκολφ.

Αλλά όσες φορές έχουμε βρεθεί σε τουρνουά, έχουμε παρατηρήσει κάτι: ο κόσμος που καταπιάνεται με το συγκεκριμένο σπορ ξέρει να ζει.

Τι το στυλ στα ρούχα, τι το φαγητό που γεμίζει τα τραπέζια, τι η φιλική ατμόσφαιρα, αυτό είναι ένα σπορ που μάλλον θα έπρεπε να έχουμε περισσότερο από κοντά. Ειδικά στις μέρες μας, που για να βρεις γήπεδα παγκοσμίου επιπέδου δεν χρειάζεται να ξενιτευτείς, αλλά να φτάσεις μέχρι τη μαγευτική Costa Navarino.

Έτοιμοι, λοιπόν, να πιάσετε το μπαστούνι; Πάμε να δούμε τους πρώτους 10 λόγους που μας έρχονται στο μυαλό για να το κάνετε.

10. Η ηλικία

Ας είμαστε ειλικρινείς. Δεν μπορείς να παίζεις μια ζωή μπάσκετ ή ποδόσφαιρο. Τα χρόνια θα περάσουν και αντί να τρως τάπες στο παρκέ, είναι καλύτερα να περπατάς σε καταπράσινες εκτάσεις και να σημαδεύεις τις τρύπες με στυλ. Το γκολφ είναι ένα άθλημα που μπορείς να ξεκινήσεις τώρα και να το ακολουθείς για μια ζωή. Μάθε την τεχνική και τους κανόνες και μας ευχαριστείς μετά.

9. Πρόκληση

Το ότι δεν απαιτεί να είσαι 18 για να ασχοληθείς μαζί του, δεν σημαίνει ότι είναι εύκολο (την πρώτη φορά δεν θα πετύχεις καν το μπαλάκι). Μιλάμε για πολλά χιλιόμετρα την κάθε μέρα αγώνα ή παιχνιδιού και συγκέντρωση που θα ζήλευαν και οι καλύτεροι παίκτες σκακιού. Σκέψου να περπατάς στον ήλιο, να κάνεις τα σωστά χτυπήματα και να μένεις όρθιος και συγκεντρωμένος αρκετές ώρες. Όταν γίνεις προ θα πρέπει να υπολογίζεις και τις αποστάσεις, να μάθεις τεχνικές και να σκέφτεσαι ποιο είναι το καλύτερο μπαστούνι για το κάθε χτύπημα. Challenging τουλάχιστον.

8. Ο καιρός

Και μιας και είπαμε ήλιος. Το γκολφ είναι μία ακόμη ευκαιρία να εκμεταλλευτείς το δυνατό χαρτί αυτής της χώρας, που δεν είναι άλλο από τον καλό καιρό - τουλάχιστον 7 μήνες τον χρόνο.

7. Η φύση

Καταπράσινο σκηνικό, απέραντες εκτάσεις, βουνά ή ακόμη καλύτερα θάλασσα στο φόντο, λιμνούλες, ποταμάκια και δάση σε πείθουν όπως και να έχει να περάσεις τη μέρα σου έξω από το σπίτι. Πόσω μάλλον αν έχεις και κίνητρο. Στο τουρνουά Messinia Pro-Am οι ομάδες διαγωνίζονται σε τρεις αγωνιστικούς γύρους στα δύο signature γήπεδα 18 οπών της Costa Navarino, The Dunes Course και The Bay Course, σε ένα τοπίο με ελαιόδεντρα εκατοντάδων ετών με εκπληκτική θέα στο Ιόνιο πέλαγος και στον κόλπο του Ναυαρίνου. Σκέφτεται κανείς κάτι καλύτερο;

6. Αποδράσεις στα καλύτερα μέρη

Ένα παιχνίδι ή τουρνουά γκολφ μπορεί να αποτελεί μέρος των διακοπών ή και να είναι οι ίδιες οι διακοπές σου. Η Costa Navarino, που έχει αναδειχθεί ως ο «Καλύτερος Γκολφ Προορισμός της Ευρώπης» από τη Διεθνή Ένωση Golf Tour Operators (IAGTO), είναι η ιδανική επιλογή για την τέλεια απόδραση (παίζεις-δεν παίζεις γκολφ) και βρίσκεται πάρα πολύ κοντά σου.

5. Σημαντικές δεξιότητες

Η συγκέντρωση σε έναν στόχο είναι φοβερά σημαντική δεξιότητα. Ένα άθλημα που σε διδάσκει κάτι τέτοιο κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες, σε διαφορετικές χρονικές στιγμές και μετά από ώρες κούρασης και προσπάθειας είναι τουλάχιστον ξεχωριστό.

4. Business is business

Μπορεί να μη σου περνά από το μυαλό, αλλά είναι πολύ πιο πιθανό να βρεις σε ένα γήπεδο γκολφ έναν συνεργάτη, έναν επιχειρηματία ή ακόμη και κάποιον για να ζητήσεις συστατική επιστολή, παρά σε ένα γήπεδο ποδοσφαίρου. Καλώς ή κακώς, αυτή τη στιγμή η ελίτ κρατάει μπαστούνι και δεν κοιτάζει δίχτυα.

3. Οικογενειακές καταστάσεις

Είναι ένα άθλημα που μπορεί να παίξει όλη η οικογένεια και αυτός είναι σίγουρα ένας από τους καλύτερους τρόπους για να έρθουν πιο κοντά τα μέλη της.

2. Φιλίες

Λένε ότι οι φιλίες που κρατάνε μπορούν να ξεκνήσουν σε ένα γήπεδο γκολφ. Κάτι θα ξέρουν. Σίγουρα βοηθάει και το γεγονός ότι μετά από έναν γύρο στις τρύπες θα βρεθείς να πίνεις μια μπίρα ή - ακόμη καλύτερα - να γευματίζεις με τους υπόλοιπους αθλητές. Γιατί όχι;

1. Η Costa Navarino και το Messinia Pro-Am

Ο «Καλύτερος Γκολφ Προορισμός της Ευρώπης» θα φιλοξενήσει για ακόμα μία χρονιά τους επαγγελματίες και ερασιτέχνες παίκτες, προσφέροντάς τους ένα πλήρες πρόγραμμα εκδηλώσεων, με θεματικές βραδιές με έμφαση στη γαστρονομία και πολλές ακόμη δραστηριότητες. Το Messinia Pro-Am είναι ένα αξιοζήλευτο διεθνές τουρνουά με πλήθος συμμετοχών από 20 χώρες (συνεχίζονται οι εγγραφές), που θα πραγματοποιηθεί για 2η χρονιά στις 21-24 Φεβρουαρίου εκεί. Ήδη περισσότερες από 44 ομάδες έχουν δηλώσει συμμετοχή και το ενδιαφέρον αυξάνεται συνεχώς, μέχρι την τελική συμπλήρωση των 50 ομάδων που θα λάβουν μέρος. Στο τουρνουά συμμετέχουν ομάδες των 4 παικτών, αποτελούμενες από έναν επαγγελματία του γκολφ της PGA και τρεις ερασιτέχνες.

Το συνολικό χρηματικό έπαθλο που θα μοιράσει το 2ο Messinia Pro-Am είναι 50.000 ευρώ, το 2ο μεγαλύτερο που δίνεται σε τουρνουά γκολφ στην Ευρώπη. Αξίζει να σημειωθεί ότι τo Messinia Pro-Am έχει και φιλανθρωπικό σκοπό, καθώς μέρος των εσόδων του τουρνουά θα διατεθούν για τα Παιδικά Χωριά SOS.

Οι εγγραφές και δηλώσεις συμμετοχής συνεχίζονται. Εσύ θα λείπεις;

Photo credits: @Messinia Pro-Am