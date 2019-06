Τεράστια έκπληξη στη πυγμαχία: Ο Ruiz έριξε στο καναβάτσο τον Joshua! (vids)

Τα ξημερώματα της Κυριακής ίσως είχαμε την μεγαλύτερη έκπληξη των τελευταίων ετών στην πυγμαχία, εκεί όπου ο Andy Ruiz έριξε στο καναβάτσο τον Anthony Joshua!

Ο Μεξικάνος είχε δεχτεί νοκ ντάουν, ωστόσο αντέδρασε και κατάφερε να φτάσει στη διακοπή μετά από δύο νοκ ντάουν, με τον διαιτητή να τον ρωτάει αν μπορεί να συνεχίσει και τον ίδιο να απαντάει θετικά, αλλά το σώμα του να δείχνει πως έχει πληγωθεί σοβαρά.

Ο Joshua, ηττήθηκε για πρώτη φορά στην καριέρα του και στη συνέχεια παραδέχτηκε την ανωτερότητα του αντιπάλου του, ενώ ήδη έχει κανονιστεί η ρεβάνς για τα τέλη του 2019 στην Αγγλία.

«Έχασα σήμερα από έναν καλύτερο μαχητή. Αυτό είναι ένα κομμάτι του ταξιδιού μου στο μποξ. Τα κατάφερε πολύ καλά ο Ruiz. Συγχαρητήρια είναι ο πρώτος Μεξικανός πρωταθλητής στα βαρέα κιλά», ήταν τα λόγια του.

Andy Ruiz Jr has fulfilled his dream tonight by beating Anthony Joshua to become heavyweight champion of the world. #JoshuaRuiz pic.twitter.com/iAtxg8CsBD

— Samantha Moncada (@Samantha16188) June 2, 2019