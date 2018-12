Πατρίσιο Μανουέλ: Έγραψε ιστορία ο τραβεστί πυγμάχος

Ιστορία έγραψε ο Πατρίσιο Μανουέλ αφού έγινε ο πρώτος τρανσέξουαλ πυγμάχος στην ιστορία που κέρδισε επαγγελματικό αγώνα!

Ο Αμερικανός κέρδισε στην Καλιφόρνια με 4-0 στα σημεία τον Μεξικανό Ούγκο Αγκιλάρ και δηλώνει περήφανος που είναι επαγγελματίας πυγμάχος και έφτασε σ' αυτό το επίπεδο.

Ο Μανουέλ άλλαξε φύλο μετά από το 2013 και πήρε άδεια επαγγελματία πυγμάχου το 2016. Μιλώντας στους «Los Angeles Times» για τη νίκη του είπε: «Δεν θα άλλαζα με τίποτε στον κόσμο, όλα αυτά που χρειάσθηκε να κάνω για να φθάσω εδώ. Αυτή η προσπάθεια, είχε μεγάλο κόστος, όμως άξιζε τον κόπο, καθώς πλέον είμαι επαγγελματίας πυγμάχος».

"It's a funny thing when just living your truth becomes historic."

Patricio Manuel gets his first win as a professional boxer @fantasysprings. #GoldenBoyFN. Congratulations! pic.twitter.com/ce4T9OcBQa

— Golden Boy Boxing (@GoldenBoyBoxing) December 9, 2018