Θριαμβευτής ο Κανέλο στη σούπερ μάχη με τον Γκολόβκιν! (pics & vid)

Ο Μεξικανός επικράτησε του Γκολόβκιν με 115-113, 115-113, 114-114 και είναι πλέον ο παγκόσμιος πρωταθλητής στα μεσαία κιλά παίρνοντας τις ζώνες WBA, της WBC και της IBO.

Στα 28 του χρόνια ο Κανέλο έχει 53 αγώνες, 50 νίκες, 34 νοκ άουτ, 2 ισοπαλίες και μόλις μία ήττα. Αυτή από τον αήττητο Μέιγουεδερ.

Ο 36χρονος Γκολόβκιν γνώρισε την ήττα για πρώτη φορά στην καριέρα του. Μέχρι τη μάχη της Νεβάδα, είχε 39 αγώνες 38 νίκες και μία ισοπαλία (με τον άνθρωπο που σήμερα τον νίκησε πριν από έναν χρόνο ακριβώς). Πάντως, πολλοί κάνουν λόγο για άδικο αποτέλεσμα και πως ο Καζακστανός θα έπρεπε να είναι ο παγκόσμιος πρωταθλητής αυτήν τη στιγμή.

Ο Κανέλο πάντως αργότερα, σε ερώτηση για rematch απάντησε: «Αν ο κόσμος θέλει άλλη μία μάχη, θα το κάνουμε ξανά... θα το κάνουμε ξανά, χωρίς αμφιβολία».

Από την πλευρά του, ο Γκολόβκιν έφυγε από το ρινγκ χωρίς να κάνει κάποια δήλωση. Σαφώς απογοητευμένος και με το αίσθημα της αδικίας να τον διακατέχει και σ' αυτό το ματς. Θυμίζουμε πως στον περσινό ισόπαλο αγώνα τους, πάλι για πολλούς ο Καζάκος ήταν αυτός που έπρεπε να νικήσει.

THIS IS WHY NO ONE TRUSTS BOXING!!!! BS JUST BULL SH*T!!! Canelo lost this fight in the second half. GGG got robbed but what’s new. #GGGCanelo2 #GGGvsCanelo2 pic.twitter.com/5VaqeKD7sH — 6’7-Eleven Inches (@LeBandzJames1) September 16, 2018

Gennady Golovkin and Canelo Alvarez, both bloodied and spent, embrace at the final bell. Now we await the final scorecards #CaneloGGG2 pic.twitter.com/wgehl0HtHk — Ryan Songalia (@ryansongalia) September 16, 2018