Ο Τζόσουα νίκησε τον αήττητο Πάρκερ, παίζοντας 1η φορά για 12 γύρους! (pics & vids)

Ο Τζόσουα, έπαιξε για πρώτη φορά στην καριέρα του αγώνα 12 γύρων. Και νίκησε τον Πάρκερ, ο οποίος ηττήθηκε για πρώτη φορά στην επαγγελματική του καριέρα.

Ο Βρετανός πρωταθλητής από την άλλη, παραμένει... ασταμάτητος.

Η νίκη του ήρθε με ομόφωνη απόφαση των κριτών με 118-110, 118-110 και 119-109. Αποτέλεσμα που επιβεβαίωσε όλα όσα είδαν όσοι βρέθηκαν στο «Principality Stadium» του Κάρντιφ.

Ο Τζόσουα ήταν καλύτερος (σχεδόν) σ' όλο το ματς, μιας κι ο Πάρκερ από τον 5ο μέχρι το 7ο γύρο ανέβασε λίγο στροφές. Αυτό φυσικά δεν ήταν αρκετό και έτσι ο Τζόσουα έβαλε στη μέση του τη ζώνη και τη ζώνη της WBO στην κατηγορία των βαρέων. Έχει ήδη στο παλμαρέ του τον τίτλο για το IBF, IBO και WBA.

