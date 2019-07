Gwangju 2019: Πρωταθλήτρια κόσμου η Ιταλία! (vid)

Η Ιταλία είναι η νέα παγκόσμια πρωταθλήτρια στην υδατοσφαίριση!

Η ομάδα του Σάντρο Καμπάνια κέρδισε στον τελικό της διοργάνωσης της Νοτίου Κορέας με 10-5 την Ισπανία και στέφτηκε για 4η φορά πρωταθλήτρια κόσμου.

Οι Ιταλοί είναι πλέον οι μοναδικοί με 4 χρυσά στη διοργάνωση αφού έχουν κερδίσει την 1η θέση το 1978, το 1994, το 2011 και το 2019.

Μάλιστα αξίζει να σημειωθεί ότι η Ιταλία κέρδισε με το ίδιο σκορ την Ισπανία όπως και στον τελικό της Ρώμης το 1994!

Ο Καμπάνια συνεχίζει τα θαύματα του. Σαν παίκτης είχε αγωνιστεί στον τελικό του 1994 στη Ρώμη και ως προπονητής κέρδισε με την Ιταλία το χρυσό το 2011 και το 2019.

Οι Ισπανοί είναι απαγοητευμένοι αλλά έδειξαν πως δεν μπορούσαν να κερδίσουν. Πήραν όμως το ασημένιο και κέρδισαν και πρόκριση στο Τόκιο.

Τα οχτάλεπτα: 2-2, 1-3, 1-3, 1-2

ΙΣΠΑΝΙΑ: Πινέδο, Μούνιαριθ 1, Γκρανάδος, Ντελ Τόρο, Καμπάνας, Λαρούμπε, Μπαρόσο, Φερνάντεζ, Ταχούλ, Περόνε 2, Μάγιαρακ 2, Μπούστος, Λόριο

ΙΤΑΛΙΑ: Ντε Λούνγκο, Ντι Φούλβιο 1, Λουόνγκο 2, Φιλιόλι 1, Ντι Σόμα, Βελότο, Ρεντσούτο 1, Ετσενίκε 1, Φιγκάρι, Μποντέγκας 1, Αϊκάρντι 1, Ντόλτσε 2, Νικόσια.

Our last Water Polo action features the Men’s medal matches. Croatia were facing Hungary for the bronze and the final featured the two teams that have won the most World Championship gold medals down the years, at three apiece, Italy and Spain. #FINAGwangju2019 #WaterPolo pic.twitter.com/sxMBOstchD

— FINA (@fina1908) July 27, 2019