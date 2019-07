Tour de France: Έγραψε ιστορία ο Κολομβιανός Μπερνάλ (pics&vids)

Ο Κολομβιανός Έγκαν Μπερνάλ είναι ο νέος νικητής του ποδηλατικού Γύρου της Γαλλίας.

Ο Μπερνάλ είναι ο πρώτος αθλητής από την Κολομβία που κερδίζει τον διάσημο Γύρο και επίσης ο νεότερος νικητής του αφού είναι μόλις 22 ετών!

Γεννήθηκε στην πόλη Σιπακίρα που είναι στα 30χλμ από την πρωτεύουσα Μπογκοτά και είναι χτισμένη σε υψόμετρο 2.650 μέτρων.

Η πόλη του είναι γνωστή για τον καθεδρικό ναό της ο οποίος είναι μέσα σε σήραγγες αρχαίου ορυχείου αλατιού! Ο πατέρας του νικητή μάλιστα δούλευε στον ναό και ήταν και ερασιτέχνης ποδηλάτης.

Ο Έγκαν ξεκίνησε με πολλές νίκες στην ορεινή ποδηλασία στη Βραζιλία, στην Κόστα Ρίκα και σ' άλλες χώρες της Λατινικής Αμερικής και έφτασε να είναι νικητής στο Γύρο της Γαλλίας!

Ο Μπερνάλ ανήκει στην ομάδα Ineos και τις χάρισε την 7η νίκη της σε 8 συμμετοχές.

Φυσικά λατρεύει το ποδόσφαιρο!

Take a trip down memory lane, all the way to the 2016 Le Tour, and discover new kid on the block @alafpolak1 before he became the man who ignited the hopes of a nation and kept them alive for three weeks during a memorable #TDF2019.

Thank you to the crew of "One Year in Blue"! pic.twitter.com/dqAkreyqqI

— Deceuninck-QuickStep (@deceuninck_qst) July 28, 2019