Πλησιάζει στο τέλος του το Bike Odyssey

Από την άλλη, ακόμα μία δυνατή κόντρα έλαβε χώρα ανάμεσα στους Pedal Force One και τους BikeBoard τόσο για τη νίκη του 7ου σταδίου, όσο και για την πρώτη θέση στη συνολική κατάταξη. Τελικά, νικητές αναδείχθηκαν οι Παπανικολαόυ και Καλογερόπουλος (Pedal Force One) οι οποίοι αύξησαν στα επτά λεπτά τη διαφορά από τους Maciejowski και Mossoczy (BikeBoard) και έχουν το πάνω χέρι για την κατάκτηση της μπλε φανέλας.

ΑΚΟΜΑ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΔΥΟ

Πιο αναλυτικά, σε ό,τι έχει να κάνει με τον 8-ήμερο αγώνα, με την εκκίνηση του σταδίου σχηματίστηκε ένα group τριών στις πρώτες θέσεις αποτελούμενο από τους BikeBoard των Maciejowski και Mossoczy (BikeBoard), Παπανικολαόυ και Καλογερόπουλο (Pedal Force One) και Τσουλουχά –Σωτηρίου (Best Men). Δεν είχαν ξεχωρίσει όμως με διαφορά από τους υπόλοιπους και έτσι στο ύψος του 1ου check point πέρασαν πέντε ομάδες η μία μετά από την άλλη, με τους Ekopak Warriors 1 των De Bock Wim και

Loose Pieter να έχουν περάσει στην πρώτη θέση. Πίσω στη δεύτερη θέση ακολουθούσαν οι Τσουλουχάς-Σωτηρίου (Best Men), και κατά πόδας οι Παπανικολάου και Καλογερόπουλος (Pedal Force One), Maciejowski και Mossoczy (BikeBoard), Χρήστου και Cole (Animal Rights), Daan De Backer και Andy Standaert (Ouzo?Azo!), Jorgensen Lars και Larsen Bjarne (Pingel Mtb Race & Fun DK), όλοι με απόσταση δευτερολέπτων ο ένας από τον άλλο!!

Σε αυτό το αποτέλεσμα συνέβαλαν σημαντικά δύο παράγοντες: αφενός, δυνατός αέρας φυσούσε καθώς οι ομάδες ποδηλατούσαν παράλληλα στη λίμνη του Μόρνου και καμία ομάδα δε βγήκε στην επίθεση για να μπει στην πρώτη θέση. Αφετέρου, ο αγώνας ήταν ακόμα σε αρχικό στάδιο και, όπως αποδείχτηκε και στη συνέχεια, οι βασικοί διεκδικητές της πρώτης θέσης για τη γενική κατάταξη δε θα αργούσαν αργά αλλά σταθερά να ξεχωρίσουν από τους υπόλοιπους.

Έτσι λοιπόν, το σενάριο των προηγούμενων αγώνων επαναλήφθηκε για ακόμα μία φορά, και λίγο πριν το 2ο check point οι Παπανικολαόυ και Καλογερόπουλος (Pedal Force One) με τους Maciejowski και

Mossoczy (BikeBoard) είχαν ανέβει αφήνοντας πίσω τις υπόλοιπες ομάδες, με τους πρώτους να παίρνουν ένα προβάδισμα δύο λεπτών από τους δεύτερους. Παρ’ όλες τις προσπάθειες των Πολωνών, η κατάσταση αυτή διατηρήθηκε μέχρι τέλους, και μετά από κάποιες αυξομειώσεις της διαφοράς των δύο ομάδων, οι Pedal Force One τερμάτισαν πρώτοι, τέσσερα λεπτά μπροστά από τους BikeBoard, παίρνοντας την τρίτη νίκη τους σε επτά στάδια, και μεγαλώνοντας τη διαφορά στη συνολική κατάταξη στα επτά λεπτά.

Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΕΞΑΔΑΣ

Την τρίτη θέση κατέλαβαν για ακόμα μία φορά οι Χρήστου και Cole (Animal Rights), έξι λεπτά πίσω από τους προπορευόμενούς τους. Μόλις δευτερόλεπτα πιο πίσω στην τέταρτη θέση τερμάτισαν οι Daan De Backer και Andy Standaert (Ouzo?Azo!), οι οποίοι έδωσαν τη δική τους μάχη με τους Best Men των Τσουλουχά και Σωτηρίου. Μετά το σπάσιμο του αρχικού group, οι δύο αυτές ομάδες κινούνταν μαζί με τους Best Men στην τέταρτη και τους Ouzo?Azo! στην πέμπτη θέση και μάλιστα σε πολύ κοντινή απόσταση από τους Animal Rights. Οι Βέλγοι σταδιακά κατάφεραν και ανέβηκαν στην τέταρτη θέση λίγο πριν το 3ο checkpoint και απειλούσαν μάλιστα και για την τρίτη θέση. Παράλληλα όμως είχαν κολλημένους πίσω τους και τους Best Men οι οποίοι δεν άφηναν τις δύο αυτές ομάδες να χτίσουν μεγάλη διαφορά. Το κυνήγι των τριών αυτών ομάδων συνεχίστηκε έτσι μέχρι τέλους, χωρίς καμία από τις τρεις να καταφέρνει να πάρει ξεκάθαρο προβάδισμα και με τους Χρήστου και Cole (Animal Rights) να τερματίζουν τρίτοι, τους Daan De Backer και Andy Standaert (Ouzo?Azo!) τέταρτοι και τους Best Men των Τσουλουχά και Σωτηρίου πέμπτοι. Τρία λεπτά αργότερα την εξάδα έκλεισαν οι Jorgensen Lars και Larsen Bjarne (Pingel Mtb Race & Fun DK).

ΔΕΣΠΟΤΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ SINETAIROI

Στο νότιο 3-ήμερο αγώνα νικητές αναδείχθηκαν οι Παπασάββας και Ματσούκας (Sinetairoi) για δεύτερο συνεχόμενο στάδιο πραγματοποιώντας μία ακόμα ηγεμονική εμφάνιση. Οι πρωτοπόροι του νότιου 3-ήμερου αγώνα πήραν από προβάδισμα το οποίο σταδιακά γιγάντωναν καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα. Με τον τρόπο αυτό πέρασαν πρώτοι τη γραμμή του τερματισμού, (μπροστά και από τους αθλητές του 8-ήμερου), διευρύνοντας σε δυσθεώρητα μεγέθη τη διαφορά από τους δεύτερους στη γενική κατάταξη και χάνουν πλέον μόνο με θαύμα την πορτοκαλί φανέλα!!

Η ΜΑΧΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΔΥΟ ΚΑΙ ΤΡΙΑ

Δεύτεροι τερμάτισαν οι West Bikers των Ρίζου και Ταμπαρόπουλου, οι οποίοι βρίσκονταν δεύτεροι από την αρχή και για το μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα. Λίγο πριν το 3ο check point οι Mauden Hill Cycling των Περδικάρη και Τσοχάρα τους έφτασαν και τους ξεπέρασαν, χωρίς όμως να πάρουν μεγάλη διαφορά. Για μεγάλο διάστημα από εκείνο το σημείο και έπειτα οι δύο ομάδες ποδηλατούσαν μαζί με διαφορά δευτερολέπτων η μία από την άλλη! Τελικά, οι West Bikers πήραν πάλι το προβάδισμα κάπου μεταξύ του 3ου checkpoint και της γραμμής τερματισμού, παίρνοντας τη δεύτερη θέση με διαφορά ενός μόλις λεπτού από τους κυνηγούς τους, δίνοντας μία δυνατή μάχη για τις θέσεις δύο και τρία!

Με τον τρόπο αυτό ολοκληρώθηκε και η 7η μέρα του Bike Odyssey 2018. Πλέον, ο αγώνας μπαίνει κυριολεκτικά στο τελικό του στάδιο και όλοι ανυπομονούμε να μάθουμε το νικητή αυτής της πραγματικά συγκλονιστικής μάχης ανάμεσα στους Pedal Force One και BikeBoard.