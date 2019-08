Μας άφησες νωρίς ...βουνό ήσουν με ψυχή μικρού παιδιού ... σε ευχαριστούμε για όσα έδωσες στον ελληνικό αθλητισμό ...συλλυπητήρια σε όλη την οικογένεια σου .

A post shared by Michalis Mouroutsos (@michalismouroutsos) on Aug 2, 2019 at 2:06am PDT