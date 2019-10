Τόκιο 2020: Στο Σαπόρο ο μαραθώνιος και το βάδην (pic)

Η ζέστη "ανάγκασε" την ΔΟΕ και την οργανωτική επιτροπή των Ολυμπιακών Αγώνων 2020 να μεταφέρουν τον μαραθώνιο αλλά και το βάδην μακριά από την πρωτεύουσα της Ιαπωνίας.

Σύμφωνα με την απόφαση που πάρθηκε τόσο ο μαραθώνιος όσο και το βάδην θα διεξαχθούν στο Σαπόρο το οποίο απέχει 800 χιλιόμετρα από το Τόκιο.

Εκεί η θερμοκρασία είναι 5-6 βαθμούς χαμηλότερη από εκείνη στο Τόκιο.

Το Σαπόρο είχε φιλοξενήσει τους χειμερινούς αγώνες του 1972.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί πως το open water δεν θα διεξαχθεί στο Τόκιο αλλά στη Φουκουόοκα.

International Olympic Committee announces plans to move @Olympics marathon and race walking to Sapporo.

https://t.co/Xl35N6tORQ pic.twitter.com/ffD0GFXEI5

— IAAF (@iaaforg) October 16, 2019