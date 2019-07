1896-2020: Τα μετάλλια των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων (vid)

Λιγότερο από ένα χρόνο θέλουμε πλέον για την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων στο Τόκιο.

Στις 24 Ιουλίου 2020 όλος ο κόσμος θα παρακολουθήσει την έναρξη των Αγώνων της Ιαπωνίας στους οποίους η Ελλάδα δείχνει ότι θα έχει καλή συγκομιδή μεταλλίων!

Οι διοργανωτές παρουσίασαν τα μετάλλια που θα κρεμάσουν στο στήθος τους οι αθλητές και οι αθλήτες.

Είναι από ανακυκλωμένες ηλεκτρονικές συσκευές και συγκεκριμένα από από 6,2 εκατ. παλαιά κινητά που χάρισαν οι Ιάπωνες σε μια εκστρατεία που κράτησε 2 χρόνια.

Μέσα από αυτή τη διαδικασία μαζεύτηκαν 32 κιλά χρυσού, 32 κιλά χρυσού, 3,5 τόνοι ασημιού και 2,2 τόνοι χαλκού.

Σε Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς θα απονεμηθούν 5000 μετάλλια.

Για δείτε το video με όλα τα μετάλλια από το 1896 έως το 2020 και ταξιδέψτε στο παρελθόν και σε μεγάλες στιγμές!

