Ένας χρόνος έμεινε για την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων στο Τόκιο της Ιαπωνίας.

Την 24 Ιουλίου 2020 όλος ο πλανήτης θα έχει "καρφωμένο" το βλέμμα του στην πρωτεύουσα της Ιαπωνίας αφού αρχίζουν οι Ολυμπιακοί Αγώνες που θα διαρκέσουν έως την 9η Αυγούστου.

Οι κορυφαίοι αθλητές και αθλήτριες, ανάμεσα τους και Έλληνες, θα είναι εκεί!

Το Τόκιο φιλοξενεί για 2η φορά τους Αγώνες μετά από το 1964.

Today is 24 July, that means we have officially only #1YearToGo to the Olympic Games #Tokyo2020

Stay tuned for all of this today:

#1YearToGo celebration event - livestream

#Tokyo2020 medal design - livestream

See Tokyo decorated to show its affinity for #Tokyo2020 pic.twitter.com/UMIt50ICDB

— #Tokyo2020 #1YearToGo (@Tokyo2020) July 24, 2019