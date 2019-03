Ποιος δεν έχει παίξει Super Mario; Τον συμπαθή ... κύριο με το μουστάκι που κάνει τα αδύνατα δυνατά. Μια κλασσική ....φιγούρα των video games.

Οι Ιάπωνες πριν από δυο χρόνια όταν παρουσίαζαν σε εκπροσώπους αθλημάτων και ομοσπονδιών τις εγκαταστάσεις που θα "φιλοξενήσουν" τους Ολυμπιακούς Αγώνες είχαν βάλει ως ... ξεναγό στο τρομερό video τον Super Mario.

Μιλούσε, έδειχνε τις εγκαταστάσεις, εξηγούσε και όλοι είχαν μείνει μ' ανοιχτό το στόμα.

Τώρα η SEGA ανακοίνωσε το επίσημο παιχνίδι των Ολυμπιακών Αγώνων που θα διεξαχθούν στην πατρίδα της και δεν είναι άλλο από το "Mario and Sonic at the Olympic Games".

Οι δυο... ήρωες θα πάρουν τον ρόλο των αθλητών και θα προκαλέσουν ... φρενίτιδα! Το παιχνίδι θα κυκλοφορήσει σε λίγους μήνες (χειμώνας 2019-20) από την Nintento ενώ προς το καλοκαίρι του 2020 θα είναι διαθέσιμο και για κινητά τηλέφωνα!

Το παιχνίδι είχε παρουσιαστεί το 2007 για πρώτη φορά ένα χρόνο πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Πεκίνο αλλά στο Τόκιο αναμένεται να... απογειωθεί. Για την ιστορία ο Super Mario "γεννήθηκε" το 1985 και είναι από τους πιο αγαπημένους ήρωες μικρών και μεγάλων σ' αυτά τα 34 χρόνια ζωής του.