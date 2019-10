Προτρέπουν τον Κόνορ ΜακΓκρέγκορ να φορέσει το νέο επαναστατικό μασελάκι που σώζει ζωές (pics)

Πριν από λίγες μέρες έγινε γνωστό πως ο γιατρός του μποξέρ Anthony Joshua έχει τρομάξει και επιθυμεί... σφόδρα ο βαρέων βαρών σούπερ σταρ να χρησιμοποιεί την τεχνολογία στους αγώνες του, για να αποτραπεί μία πιθανή, νέα τραγωδία, μετά τον πρόσφατο, τραγικό χαμό του Patrick Day.

Τώρα, ο McGregor, ο μεγαλύτερος αστέρας του MMA, που επιστρέφει στο UFC τον ερχόμενο Γενάρη (18/1), καλείται από τον πρώην επικεφαλής του UFC, David Allen, να φορέσει το νέο μασελάκι, το οποίο έχει τη δυνατότητα να παρέχει ζωντανά, στη διάρκεια του... ξύλου, πληροφορίες σχετικά με τις επιπτώσεις των χτυπημάτων στο κεφάλι και τους κινδύνους που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν!

«Οι μαχητές του MMA έχουν τακτικά αγώνες, αρκετοί εκ των οποίων, όμως, συχνά ακυρώνονται λόγω τραυματισμών στην προπόνηση. Σύμφωνα, μάλιστα, με τα δεδομένα του UFC, οι τραυματισμοί στο κεφάλι, και γενικά στο πρόσωπο στις μάχες, αποτελούν πάνω από το 75% των τραυματισμών συνολικά, συμπεριλαμβανομένης της διάσεισης», δήλωσε ο Allen, ο οποίος είναι Διευθύνων Σύμβουλος του κορυφαίου κατασκευαστή προστατευτικών στόματος (μασελών), OPRO .

«Αυτά τα επαναστατικά, νέα προστατευτικά μασελάκια θα βελτίωναν την εκπαίδευση του Conor με την παρακολούθηση, σε πραγματικό χρόνο, του αντίκτυπου που θα είχε το εκάστοτε χτύπημα στο κεφάλι του. Κάθε χτύπημα στο κεφάλι του θα καταγραφεί, ουσιαστικά, από το μασελάκι και θα μεταδοθεί σε ένα λάπτοπ, έξω από το οκτάγωνο, για να παρακολουθούν οι γιατροί την κατάστασή του», πρόσθεσε.

Η OPRO, που έχει μια πολυετή συμφωνία με το UFC, ελπίζει ότι η τεχνολογία μπορεί να φέρει επανάσταση στον τρόπο με τον οποίο τα μαχητικά αθλήματα αντιμετωπίζουν τα χτυπήματα στο κεφάλι.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το νέο μασελάκι δοκιμάστηκε, ήδη, στο ράγκμπι, καθώς η OPRO συνεργάζεται ήδη με έξι ομάδες στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ράγκμπι και 11 από τις 12 ομάδες στην Premier League Gallagher (πρωτάθλημα της Αγγλίας), καθώς και με συλλόγους χόκεϊ και taekwondo.