Nurmagomedov σε McGregor: «Μπορεί να υπάρχει μόνο ένας βασιλιάς» (pic)

Στις 6/10 του 2018 ο Khabib Nurmagomedov νικάει τον Conor McGregor στο Λας Βέγκας.

Εκεί, τελικά, μπήκε ο επίλογος της πλούσιας καριέρας του Ιρλανδού. Μια καριέρα που, όπως ο ίδιος ανακοίνωσε, έφτασε στο τέλος της.

Και σίγουρα όχι με τον τρόπο που θα ήθελε κι ο ίδιος, αν και αποχωρεί από το ΜΜΑ με πολλά εκατομμύρια δολάρια στο λογαριασμό του και φυσικά τεράστιες επιτυχίες.

Ο Khabib Nurmagomedov πάντως, τον αποχαιρετά με ένα μήνυμα, μέσω του οποίου δείχνει ότι αυτό είναι ο βασιλιάς στο χώρο πλέον.

«Μπορεί να υπάρχει μόνο ένας βασιλιάς στη ζούγκλα», έγραψες ο Ρώσος στο λογαριασμό του στο Instagram.

There can be only one king in the jungle.

Only pic.twitter.com/BuqVNUkoR0

— khabib nurmagomedov (@TeamKhabib) March 26, 2019