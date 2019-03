Ανακοίνωσε απόσυρση από το MMA ο ΜακΓκρέγκορ!

Ο δυο φορές Πρωταθλητής του UFC ανακοίνωσε το πρωί της Τρίτης πως δεν θα συνεχίσει ν' αγωνίζεται πλέον άλλο στο οκτάγωνο ρινγκ, γράφοντας χαρακτηριστικά στο twitter:

«Παιδιά, μια γρήγορη ανακοίνωση.

Έχω αποφασίσει ν' αποσυρθώ από το άθλημα που όλοι γνωρίζετε ως Mixed Martial Art.

Εύχομαι σε όλους τους πρώην συναθλητές μου να συνεχίσουν στις διοργανώσεις και τώρα μπαίνω στην ομάδα των πρώην συνεργατών μου που έχουν ήδη αποσυρθεί.

Κερνάω Pina Coladas!».

Ο πρόεδρος του UFC, Ντάνα Γουάιτ, ανέφερε επί του θέματος: «Σταματάει να παλεύει, δεν θα σταματήσει να δουλεύει... Έχει και τα χρήματα έχει και το... ουίσκι για να το ξεπεράσει. Κι εγώ στη θέση θα έφευγα...».

Η τελευταία φορά που αγωνίστηκε ήταν τον περασμένο Οκτώβρη, όταν και ηττήθηκε από τον Καμπίμπ Νουρμαγκομέντοφ σε μια αναμέτρηση που απασχόλησε κυρίως με όσα ακολούθησαν και το τρομερό ξύλο που σημειώθηκε...

Hey guys quick announcement, I’ve decided to retire from the sport formally known as “Mixed Martial Art” today.

I wish all my old colleagues well going forward in competition.

I now join my former partners on this venture, already in retirement.

Proper Pina Coladas on me fellas!

— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) March 26, 2019