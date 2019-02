Μιχάλης Ζαμπίδης: Οι λεπτομέρειες της επιστροφής του (pic)

Ο πρώτος αγώνας της επιστροφής μου στα ring, μετά από 3,5 χρόνια, θα πραγματοποιηθεί στις 23 Μαρτίου στη διοργάνωση BREAKOUT στη Στουτγκάρδη της Γερμανίας, σε αγώνα επαγγελματικής πυγμαχίας απέναντι στον Ισπανό Antonio Gomez. Stay tuned… #ironmikecomeback #ironmike #ironmikezambidis #boxing #boxerlife #timetofight #fightingtime #greekwarrior #breakout #germany #dkfightpromotion The first fight of my comeback in the rings, after 3,5 years, will take place on March 23rd at BREAKOUT in Stuttgart, Germany, in a professional boxing fight against Antonio Gomez from Spain. Stay tuned...

A post shared by Iron Mike Zambidis Official (@ironmikezambidisofficial) on Feb 4, 2019 at 10:48am PST