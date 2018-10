Ο Nurmagomedov σφυροκοπά τον ΜcGregor με ανελέητο γρονθοκόπημα (vid)

Όπως σας γράψαμε, ο Nurmagomedov νίκησε... εύκολα τον McGregor βάζοντας τέλος στην ερώτηση «ποιος είναι καλύτερος» μέσα στο κλουβί. Πάντως στο ποιος μπορεί να καταστρέψει καλύτερα την εικόνα του μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα δεν είναι ο Ιρλανδός, αλλά ο Ρώσος.

Όλα ξεκίνησαν από τον Ρώσο όταν πήδηκε έξω από το κλουβί για να επιτεθεί σε μέλος της ομάδας του McGregor αλλά κι όταν ο ίδιος Ιρλανδός δέχτηκε ύπουλο χτύπημα από πίσω, από μέλος της ομάδας του Ρώσου.

Πάντως, εδώ, θα δείτε μόνο τη στιγμή που ο Nurmagomedov έχει βάλει κάτω τον McGregor και τον χτυπάει χωρίς έλεος. Ο Notorious σε μία από τις πιο άβολες στιγμές της καριέρας του.

I ain’t never seen a beating like this #UFC229 pic.twitter.com/w4v8ocraZS

— YNG B (@YNGBrodie) October 7, 2018