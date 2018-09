Πρώην επιθετικός της Νόριτς έκανε ντεμπούτο στην πάλη! (vid)

Ο 37χρονος άλλοτε επιθετικός με πέρασμα και από τις Νότιγχαμ Φόρεστ, Γουίγκαν, Άστον Βίλα και Γουλβς, επέλεξε να ασχοληθεί με τη βρετανική πάλη και να δουλέψει νέες τεχνικές, γυμνάζοντας το σώμα του με πολύ διαφορετικό τρόπο σε πολύ διαφορετικές συνθήκες από αυτές του ποδοσφαίρου.

Το βράδυ του Σαββάτου έκανε ντεμπούτο στο WAW BritishWrestling και κατάφερε από 40 άνδρες, να παραμείνει ο τελεταίος εντός του ρινγκ για να βγει νικητής!

Χρειάστηκε, βέβαια, βοήθεια όταν λίγο έλειψε ν' αποκλειστεί, αλλά γύρισε με τούμπα και... αποτελείωσε τον μοναδικό αντίπαλο που του είχε απομείνει και ο οποίος πίστευε πως ο αγώνας είχε τελειώσει!

Δείτε το βίντεο:

Here’s the moment @Grantholt31 won a 40 person Rumble on his wrestling debut for @WAW_UK.

Go on Holty! pic.twitter.com/Y9KW8W0vBY

— BBC Radio Norfolk (@BBCNorfolk) September 22, 2018