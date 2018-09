McGregor-Nurmagomedov: Ένα Face Off με πολλά νεύρα, ουίσκι και σόου από τον Ιρλανδό! (pics & vids)

«Γίνε άντρας. Στείλε μου μήνυμα και πες μου που να βρεθούμε. Έφερες 40 άτομα για να με τρομάξεις. Ακόμα σε ψάχνω. Θα κοντραριστούμε, απλά περίμενε», είπε ο Khabib Nurmagomedov, μέσω βίντεο, μετά την περιβόητη επίθεση του του Ιρλανδού στο πούλμαν του UFC.

Οι δυο τους, πριν μπουν μέσα στο κλουβί στις 6/10 είχαν την ευκαιρία να τα πουν πρόσωπο με πρόσωπο στο Face Off της Νέας Υόρκης.

Εκεί, ο McGregor ήταν έξαλλος, δημιούργησε το... σόου του με τον White να προσπαθεί να τον συγκρατήσει. Ο Ιρλανδός σχολίασε για τη συμπεριφορά του:

«Του έδειξα τα άδεια μου χέρια. Αυτό ήταν το πρώτο πράγμα που έκανα όταν έφτασα στο λεωφορείο».

Μάλιστα, φώναζε πως είναι εκεί τώρα για να λογαριαστούν και έκλεισε λέγοντας: «Μην έρθεις στον βασιλιά».

Ο Ντάνα Γουάιτ , ο «Mr. UFC» δηλαδή σχολίασε: «Αυτή είναι η πιο μαύρη συνέντευξη Τύπου που έχω πάρει μέρος ποτέ».

Conor McGregor brought the party favors for Khabib’s birthday #UFC229 pic.twitter.com/GvK5fHLEZd

The first face off!!

Khabib Nurmagomedov and Conor McGregor square off ahead of #UFC229!! pic.twitter.com/xfPw8vPVX7

— UFC Europe (@UFCEurope) September 20, 2018