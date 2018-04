Το ένταλμα σύλληψης ήταν φυσικό επακόλουθο μετά τα όσα έκανε ο Κόνορ ΜακΓκρέγκορ στη Νέα Υόρκη και μετά από μερικές ώρες παρουσιάστηκε ο ίδιος στην αστυνομία, με τον φακό να τον «πιάνει» την ώρα που εξερχόταν από το τμήμα με χειροπέδες.

Δείτε το video

JUST IN: #UFC star Conor McGregor walked out of police station in #NewYorkCity after backstage melee he allegedly instigated pic.twitter.com/h8MUGhJDKr

— WBZ | CBS Boston News (@wbz) April 6, 2018