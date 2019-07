Μετά από τα 200μ πεταλούδα ο Μάικλ Φελπς έχασε στη Νότια Κορέα και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και το παγκόσμιο ρεκόρ στα 100μ πεταλούδα.

Ο Αμερικανός Κάλεμπ Ντρέσελ με 49.50 στα ημιτελικά του αγωμίσματος πήρε το παγκόσμιο ρεκόρ από τον Φελπς το οποίο είχε σημειώσει το 2009 στη Ρώμη και ήταν 49.82.

Στην 3η θέση στον ημιτελικό ήταν ο Κριστόφ Μίλακ ο Ούγγρος που πήρε το παγκόσμιο ρεκόρ στα 200μ πεταλούδα από τον Φελπς πριν από λίγες ημέρες στη Νότια Κορέα.

A trend at this year’s World’s is to break or equal WORLD RECORDS in semi-finals and USA’s Caeleb Dressel is obviously a trend-follower, shattering the 100m Fly record in dramatic style in a time of 49.50! #FINAGwangju2019 #Swimming pic.twitter.com/75maQpIWJc

— FINA (@fina1908) July 26, 2019