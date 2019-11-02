Δεύτερη νίκη για τα κορίτσια του ΠΑΟΚ

Τη δεύτερη νίκη της σε ισάριθμα παιχνίδια στην Α1 χάντμπολ γυναικών πέτυχε η ομάδα του ΠΑΟΚ.
Οι πρωταθλήτριες Ελλάδος κέρδισαν με 39-12 το Πανόραμα στη Μίκρα και παρέμειναν στην κορυφή της βαθμολογίας.
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ΤΕΛΙΚΟ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 65vs
MACCABI TEL AVIV 90
ΤΕΛΙΚΟ
ZENIT PETERSBURG 70vs
CSKA MOSCOW 87
ΤΕΛΙΚΟ
FENERBAHCE BEKO 76vs
ZALGIRIS KAUNAS 79
ΤΕΛΙΚΟ
VALENCIA 81vs
LYON-VILLEURBANNE 72
ΤΕΛΙΚΟ
MILANO 83vs
FC BARCELONA 70
ΤΕΛΙΚΟ
KIROLBET BASKONIA 93vs
BAYERN MUNCHEN 60
ΤΕΛΙΚΟ
REAL MADRID 85vs
ALBA BERLIN 71
ΤΕΛΙΚΟ
DIJON FCO 2vs
PARIS SAINT-GERMAIN 1
ΤΕΛΙΚΟ
TSG 1899 HOFFENHEIM 3vs
PADERBORN 07 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 86vs
ANADOLU EFES 70
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ -vs
ΑΡΗΣ -
ΞAΝΘΗ -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -
ΤΕΛΙΚΟ
ESPANYOL 1vs
VALENCIA CF 2
LEVANTE UD -vs
FC BARCELONA -
SEVILLA FC -vs
ATLETICO MADRID -
REAL MADRID -vs
REAL BETIS -
LIVE
AFC BOURNEMOUTH 1vs
MANCHESTER UNITED 0
SHEFFIELD UNITED -vs
BURNLEY FC -
BRIGHTON & HOVE -vs
NORWICH CITY -
WEST HAM UNITED -vs
NEWCASTLE UNITED -
ARSENAL -vs
WOLVES -
MANCHESTER CITY -vs
SOUTHAMPTON FC -
ASTON VILLA -vs
LIVERPOOL FC -
WATFORD FC -vs
CHELSEA -
LIVE
AS ROMA 0vs
SSC NAPOLI 0
FC BOLOGNA -vs
INTER -
TORINO FC -vs
JUVENTUS -
BAYER 04 LEVERKUSEN -vs
B. MONCHENGLADBACH -
EINTRACHT FRANKFURT -vs
BAYERN MUNCHEN -
SV WERDER BREMEN -vs
SC FREIBURG -
BORUSSIA DORTMUND -vs
VFL WOLFSBURG -
RB LEIPZIG -vs
1. FSV MAINZ 05 -
UNION BERLIN -vs
HERTHA BSC -
LIVE
ΙΩΝΙΚΟΣ 29vs
ΗΡΑΚΛΗΣ 23
LIVE
ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT 35vs
ΡΕΘΥΜΝΟ CRETAN KING 33
LIVE
ΑΡΗΣ 25vs
ΚΟΛΟΣΣΟΣ 29
LIVE
ΠΑΟΚ 27vs
ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΛΗΜΝΟΥ 20
ΑΕΚ -vs
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ -
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ -vs
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ -
ΤΕΛΙΚΟ
ORLANDO MAGIC 91vs
MILWAUKEE BUCKS 123
ΤΕΛΙΚΟ
BROOKLYN NETS 123vs
HOUSTON ROCKETS 116
ΤΕΛΙΚΟ
INDIANA PACERS 102vs
CLEVELAND CAVALIERS 95
ΤΕΛΙΚΟ
BOSTON CELTICS 104vs
NEW YORK KNICKS 102
ΤΕΛΙΚΟ
CHICAGO BULLS 112vs
DETROIT PISTONS 106
ΤΕΛΙΚΟ
DALLAS MAVERICKS 110vs
LOS ANGELES LAKERS 119
ΤΕΛΙΚΟ
SACRAMENTO KINGS 102vs
UTAH JAZZ 101
ΤΕΛΙΚΟ
GOLDEN STATE 110vs
SAN ANTONIO SPURS 127
OKLAHOMA CITY -vs
NEW ORLEANS PELICANS -
LIVE
ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ 1vs
ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 2
LIVE
FK SOCHI 1vs
TAMBOV 1
ΤΕΛΙΚΟ
UFA 1vs
LOKOMOTIV MOSKVA 1
ΤΕΛΙΚΟ
DINAMO MOSKVA 1vs
AKHMAT GROZNY 1
ZENIT ST PETERSBURG -vs
CSKA MOSCOW -
ΤΕΛΙΚΟ
BESIKTAS 84vs
BUYUKCEKMECE 87
ΤΕΛΙΚΟ
PINAR KARSIYAKA 85vs
TURK TELEKOM 66
TOFAS -vs
GALATASARAY -
OGM ORMANSPOR -vs
GAZIANTEP -
ΤΕΛΙΚΟ
KONYASPOR 1vs
GENCLERBIRLIGI 1
TRABZONSPOR -vs
GOZTEPE -
ALANYASPOR -vs
ISTANBUL BASAKSEHIR -
ANTALYASPOR -vs
BESIKTAS -
OFI -vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -
ΠΑΜΒΟΧΑΙΚΟΣ -vs
ELPIDA AMPELOKIPON -
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ -vs
ΗΡΑΚΛΗΣ -
OLYMPIQUE MARSEILLE -vs
OSC LILLE -
AMIENS SC -vs
BREST -
TOULOUSE FC -vs
OLYMPIQUE LYON -
FC METZ -vs
MONTPELLIER HSC -
ANGERS SCO -vs
RC STRASBOURG -
NIMES OLYMPIQUE -vs
STADE RENNES -
MORABANC ANDORRA -vs
UCAM MURCIA -
BAXI MANRESA -vs
BILBAO BASKET -
SAN PABLO BURGOS -vs
ZARAGOZA -
SASSARI -vs
VIRTUS ROMA -
Ο ΠΑΟΚ κέρδισε με 39-12 το Πανόραμα στην Μίκρα.
Τη δεύτερη νίκη της σε ισάριθμα παιχνίδια στην Α1 χάντμπολ γυναικών πέτυχε η ομάδα του ΠΑΟΚ.
Οι πρωταθλήτριες Ελλάδος κέρδισαν με 39-12 το Πανόραμα στη Μίκρα και παρέμειναν στην κορυφή της βαθμολογίας.
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