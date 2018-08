Λάμψη χάντμπολ στην Ακρόπολη

Από το κατάμεστο αμφιθέατρο του Μουσείου της Ακρόπολης ξεκίνησε η σεζόν 2018-19. Η εκδήλωση για την κλήρωση των πρωταθλημάτων της Handball Premier και της Α1 Γυναικών είχε πολλή λάμψη από τους πρωταγωνιστές της προηγούμενης χρονιάς με κυρίαρχες τις παγκόσμιες πρωταθλήτριες του μπιτς χάντμπολ, αλλά έκρυβε και ειδήσεις.

Ο πρόεδρος της ΟΧΕ, Κώστας Γκαντής στο καλωσόρισμά του τόνισε: «Στην περίοδο 2017-18 το χάντμπολ άλλαξε. Συμπληρώσαμε μία τετραετία δύσκολης προσαρμογής και σε όλα τα επίπεδα και το άθλημα μπήκε σε μία καινούρια τροχιά. Ήταν η κορύφωση της δουλειάς των προηγούμενων ετών, αλλάζουν οι στόχοι, έρχονται οι επιτυχίες. Εντός συνόρων είδαμε συναρπαστικές διοργανώσεις με οριακές νίκες που μεταδόθηκαν από τη δημόσια τηλεόραση, σε γεμάτα και μεγάλα γήπεδα. Το άθλημα μπήκε για πρώτη φορά στο κλειστό του ΟΑΚΑ και επέστρεψε στη Γλυφάδα μετά από πολλά χρόνια. Παρακολουθήσαμε συναρπαστικά ηλικιακά πρωταθλήματα, αλλά και για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια είδαμε τις Εθνικές ομάδες σε δράση στο σύνολό τους. Κορυφαία στιγμή φυσικά ήταν το χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα μπιτς χάντμπολ στο Καζάν. Οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους ανθρώπους του χάντμπολ για τη στήριξη που δείχνουν στο άθλημα όλα αυτά τα χρόνια, για τη στήριξη σε αυτή την προσπάθεια».

Ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού, Ιούλιος Συναδινός επισήμανε: «Στον αθλητισμό τίποτα δεν είναι τυχαίο και συγκυριακό. Όταν υπάρχει σχέδιο και τα γρανάζια της ομοσπονδίας δουλεύουν έρχονται τα αποτελέσματα. Η ΟΧΕ κερδίζει τα στοιχήματα το ένα μετά το άλλο. Πριν χρόνια βάζαμε κάποιους στόχους και τώρα ο πήχης ανεβαίνει. Πάντα υπάρχει το καλύτερο. Ο μεγάλος στόχος είναι το Ολυμπιακό κέντρο Άνω Λιοσίων να γίνει μόνιμη έδρα των Εθνικών ομάδων, συνεπικουρούμενο από το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, αλλά και την κεντρική αρένα του ΟΑΚΑ στην οποία το χάντμπολ μπήκε για πρώτη φορά. Πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι για το άθλημα. Όσο για τα κορίτσια της Εθνικής ομάδας μπιτς χάντμπολ, πρέπει να πω συγχαρητήρια και να συμπληρώσω ότι γνωρίζουμε τι έχετε περάσει, ακόμη και για να πάρετε την πρόκριση στο παγκόσμιο του Καζάν. Γνωρίζουμε και δεν ξεχνάμε ότι ταξιδέψατε με πούλμαν στην Κροατία. Εύχομαι σύντομα το μπιτς χάντμπολ να είναι Ολυμπιακό άθλημα, ώστε να σας χαρούμε σε ακόμη μεγαλύτερες στιγμές».

Ο Α’ Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Στέλιος Αγγελούδης, είπε: «Αυτή η μεγάλη επιτυχία των κοριτσιών μας, υπό δύσκολες και αντίξοες συνθήκες χρειάζεται να συνεχιστεί. Από την πλευρά της Ομοσπονδίας και της Ολυμπιακής Επιτροπής προσπαθούμε, αλλά χρειάζεται και η βούληση της Πολιτείας, ώστε αυτή η επιτυχία να εξομοιωθεί με ανάλογες επιτυχίες των Ολυμπιακών αθλημάτων, ως προς τα κίνητρα. Το 2020 το άθλημα θα είναι στο πρόγραμμα των Ολυμπιακών ως άθλημα επίδειξης και το 2024 εκτός συγκλονιστικού απροόπτου θα περιληφθεί κανονικά στο πρόγραμμα. Για το άθλημα πρέπει να επισημάνουμε τα ποιοτικά και ουσιαστικά βήματα που γίνονται, τα οποία συζητιούνται πολύ έντονα στις τάξεις του ελληνικού αθλητισμού και είναι χαρακτηριστικό ότι παρόλο την ανταγωνιστικότητα των πρωταθλημάτων, τα κρούσματα βίας είναι μηδενικά, σε μεγάλα και γεμάτα γήπεδα. Χαιρόμαστε για την παρουσία των μεγάλων ομάδων, αλλά ένα ακόμη χαρακτηριστικό αυτού του αθλήματος είναι η δυναμική που έχει στην Περιφέρεια».

Αποθεώθηκε η Εθνική ομάδα μπιτς χάντμπολ

Οι παγκόσμιες πρωταθλήτριες είχαν την τιμητική τους, καθώς βραβεύτηκαν για τον άθλο του Καζάν και συγκλόνισαν για μία ακόμη φορά. Η αφιέρωση του επάθλου της Βάσως Σκάρα στην Αποστολίνα Δημητρίου για τα προβλήματα που ξεπέρασε δίνοντας τον καλύτερο εαυτό της, η ιαχή «Ελλάς» που φώναξαν αγκαλιασμένες οι αθλήτριες, αλλά και η προβολή σε βίντεο των κατορθωμάτων των κοριτσιών ανέβασαν το θερμόμετρο στην εκδήλωση.

Παγκόσμιο 2021: Στον Πειραιά… και με Σάββα Καρυπίδη

Η βούληση της Ομοσπονδίας και του Δήμου Πειραιά να διοργανωθεί το παγκόσμιο πρωτάθλημα εφήβων του 2021 στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας, εκφράστηκε απόλυτα από τον Δήμαρχο Πειραιά Γιάννη Μώραλη, αλλά και από τον πρόεδρο της ΟΧΕ, Κώστα Γκαντή που επεφύλασσε και μία έκπληξη ανακοινώνοντας την συνεργασία με τον εμβληματικό Σάββα Καρυπίδη ως συμβούλου σε τεχνικά θέματα.

Ο κ. Μώραλης δήλωσε: «Είμαι χαρούμενος επειδή βλέπω μία ομοσπονδία που λειτουργεί εύρυθμα, είμαι χαρούμενος για την ομάδα μου τον Ολυμπιακό που μπήκε δυναμικά στο χάντμπολ. Συμφωνώ με τον κ. Παπασταμάτη της ΑΕΚ που ευχήθηκε να μπει και ο Παναθηναϊκός στο άθλημα. Παράλληλα, όμως, χαίρομαι που το χάντμπολ είναι δυνατό στην Περιφέρεια και πρέπει να το κρατήσετε αυτό. Πριν δύο μήνες είχαμε μία συνάντηση με τον πρόεδρο κ. Γκαντή και την κα Αντωνάκου ώστε να υποδεχθεί ο Πειραιάς το παγκόσμιο πρωτάθλημα εφήβων του 2021. Σύντομα θα υπογράψουμε ένα μνημόνιο συνεργασίας και θα αναλάβουμε κεντρικό ρόλο μαζί με τους όμορους δήμους ώστε να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό. Ως δήμαρχος του Πειραιά θέλω να φέρουμε στην πόλη μεγάλες διοργανώσεις και αρχίζουμε με το παγκόσμιο πρωτάθλημα του 2021. Έχουμε χρόνο μπροστά μας και αν ξεκινήσουμε από το φθινόπωρο θα τα καταφέρουμε να ανταποκριθούμε άψογα. Μιλάμε για περισσότερους από 1.000 αθλητές από 32 χώρες και θα διαφημιστεί ο Πειραιάς σε όλες τις χώρες που θα συμμετάσχουν. Θα βάλουμε τα δυνατά μας για να κάνει ο Πειραιάς το καλύτερο που μπορεί μαζί με τους όμορους δήμους για να κάνουμε το πρωτάθλημα που πρέπει».

Από την πλευρά του ο κ. Γκαντής σημείωσε ότι «όταν διεκδικούσαμε το παγκόσμιο πρωτάθλημα εφήβων με τον αγωνιστικό διευθυντή κ. Τραϊκόγλου πιστεύαμε ότι θα μπορούσαμε να έχουμε ένα μεγάλο δήμο ως συμπαραστάτη. Αυτός ο Δήμος είναι του Πειραιά. Έγινε μια σημαντική προεργασία με το Δήμαρχο. Περιμένουμε τον Οκτώβριο την επίσημη εγκύκλιο της παγκόσμιας ομοσπονδίας για την αύξηση των ομάδων σε 32, ωστόσο από τον Σεπτέμβριο θα ξεκινήσει χορηγικός σχεδιασμός. Σε αυτή την προσπάθεια θα είναι μαζί μας ως μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής μία εμβληματική προσωπικότητα που κατέκτησε την πρώτη θέση στη Μπουντεσλίγκα και κλήθηκε στη μικτή κόσμου, ενώ ήταν πρωταγωνιστής στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 και στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του 2005. Την ιδέα είχε ο Στέφανος Σταμούλης και φυσικά αναφέρομαι στον Σάββα Καρυπίδη, που δέχθηκε αυτή την πρόσκληση».

Ο Σάββας Καρυπίδης, που χειροκροτήθηκε θερμά, είπε ότι «πριν μιλήσω για το παγκόσμιο θέλω να δώσω συγχαρητήρια σε όλες τις ομάδες που διακρίθηκαν, στη Νέα Ιωνία, στον Ολυμπιακό, στην ΑΕΚ αλλά και στα χρυσά κορίτσια μας, που με έκαναν πιο ευτυχισμένο από τις ίδιες. Απέχω λίγα χρόνια από το άθλημα, αλλά βλέπω ότι έχετε ανεβάσει τον πήχη και το χάντμπολ είναι σε ανοδική πορεία. Μου δόθηκε η ευκαιρία να είμαι στο πλευρό σας, να δώσω όσα έχω μάθει όλα αυτά τα χρόνια. Πρέπει να δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας να βγάλουμε ασπροπρόσωπη την Ελλάδα και να φτάσουμε ψηλά».

Η παρουσίαση της νέας μπάλας του πρωταθλήματος

Η μπάλα του νέου πρωταθλήματος της Handball Premier, με την υπογραφή της SELECT, έκανε την επίσημη πρώτη της εμφάνιση στο πλαίσιο της εκδήλωσης.

Η νέα μπάλα, SELECT Ultimate έχει κατασκευαστεί με τις πλέον σύγχρονες προδιαγραφές, ενώ ο συνδυασμός του συνθετικού δέρματος με τον ειδικό αφρό δίνει ξεχωριστή αίσθηση στο κράτημα της. «Είναι η καλύτερη μπάλα αυτή τη στιγμή στον κόσμο και χαιρόμαστε που θα τη βλέπουμε στο πρωτάθλημα της χώρας μας», είπε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος της εταιρίας, Γιώργος Μήτρου.

Οι βραβεύσεις της βραδιάς

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης η ΟΧΕ βράβευσε τους κορυφαίους της σεζόν 2017-2018, σύμφωνα με τις ψηφοφορίες των εκπροσώπων των ΜΜΕ, των προπονητών, αρχηγών και του κοινού σε συνεργασία γραφείου Τύπου ΟΧΕ και e-handball.gr

Αναλυτικά:

Handball Premier

Τερματοφύλακας: Τσιλιμπάρης (Ολυμπιακός ΣΦΠ/Όμιλος Ξυνή)

Δεξί εξτρέμ: Τζηράς (Ολυμπιακός ΣΦΠ/Όμιλος Ξυνή)

Δεξί ίντερ: Λόκεν (ΑΕΚ)

Πλέι μέικερ: Αργυρού (ΑΕΚ/Διομήδης Άργους)

Πίβοτ: Κοκκώνης (ΠΑΟΚ ΒΕΡΓΙΝΑ TV)

Αριστερό ίντερ: Σανίκης (Ολυμπιακός ΣΦΠ/Όμιλος Ξυνή)

Αριστερό εξτρέμ: Ζαμπούνης (ΑΕΚ)

Προπονητής: Ζαραβίνας (Ολυμπιακός ΣΦΠ/Όμιλος Ξυνή)

Καλύτερος νέος αθλητής: Καραμπουρνιώτης (Ολυμπιακός ΣΦΠ/Όμιλος Ξυνή)

Πρώτος σκόρερ: Τουνγκελίδης (Χιλιώτης Δράμα 1986)

MVP: Κώστας Τσιλιμπάρης και Δημήτρης Τζηράς (Ολυμπιακός ΣΦΠ/Όμιλος Ξυνή)

Α1 Γυναικών

Τερματοφύλακας: Κεπεσίδου (ΟΦΝ Ιωνίας)

Δεξί εξτρέμ: Μπατζαρακούδη (Φίλιππος Βέροιας)

Δεξί ίντερ: Μίλασιτς (ΟΦΝ Ιωνίας)

Πλέι μέικερ: Ανδρίτσου (ΓΑΣ Καματερού)

Πίβοτ: Μάστακα (ΠΑΟΚ RED-LED)

Αριστερό ίντερ: Μούρνου (ΠΑΟΚ RED-LED)

Αριστερό εξτρέμ: Στουγιαννίδου (ΟΦΝ Ιωνίας)

Προπονητής: Τσικίνας (Φίλιππος Βέροιας)

Καλύτερη νέα αθλήτρια: Αργυροπούλου (HONDA Πανόραμα)

Πρώτη σκόρερ: Δήμητρα Μπατζαρακούδη (Φίλιππος Βέροιας)

MVP: Μάγδα Κεπεσίδου (ΟΦΝ Ιωνίας)

Βραβεύσεις απονεμήθηκαν σε:

-Ολυμπιακό ΣΦΠ/Όμιλος Ξυνή για την κατάκτηση του νταμπλ στους άνδρες.

-Στους προπονητές του ΟΦΝ Ιωνίας Σοφία Ναϊσίδου και Σάσα Ζιβούλοβιτς, για την κατάκτηση του νταμπλ στις γυναίκες.

-Στην ΑΕΚ για την συμμετοχή της στον τελικό του Τσάλεντζ Καπ.

Τιμητικές διακρίσεις απονεμήθηκαν:

-Στις αθλήτριες και προπονήτριες της Εθνικής Γυναικών Beach Handball για την κατάκτηση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος.

-Στην Ελένη Ποιμενίδου για την προσφορά της στο χάντμπολ σάλας.

-Στο Make Place For One More Woman για την συμβολή του στην ανάδειξη της γυναίκας στον αθλητισμό.

-Στον Νίκο Κανελλάκη, Πρόεδρο του ΠΕΑΚ Πατρών και πρώην διαιτητή χάντμπολ.

-Στους χορηγούς- υποστηρικτές του αθλήματος: Μουσείο Ακρόπολης, Ευρωκλινική, ΙΕΚ ΑΛΦΑ, Ελληνική Εταιρεία Γρανιτών ΔΕΗ, CAP, Mizuno, King, ΕΡΤ, ΕΡΤ3, ΝΑΝΟU, Delousil, ΑCT και Warehouse 7.

-Στην Ramos AE (Αcerbis, Select)

-Στο δίκτυο Περιφερειών- Δήμων για την στήριξη τους στο χάντμπολ: Περιφέρειες Αττικής, Πελοποννήσου, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου. Δήμοι Αθηναίων, Θεσσαλονίκης, Βέροιας, Κιλκίς, Κοζάνης, Έδεσσας, Προσοτσάνης, Δράμας, Αμυνταίου, Κόνιτσας.

Παράλληλα έγινε η παρουσίαση της συνεργασίας της ΟΧΕ με την «Αναγέννηση και Πρόοδο» μέσω του προγράμματος Sports Excellence για την δημιουργία, ανάπτυξη δικτύου αξιολόγησης και παρακολούθησης νεαρών αθλητών.