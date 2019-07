Ο Πακιάο έκανε τον Θέρμαν να χάσει για πρώτη φορά στην καριέρα του και έγραψε ιστορία! (pics & vid)

Ο Μάνι Πακιάο στα 4ο του χρόνια επιβεβαίωσε ότι είναι ένας εκ των κορυφαίων πυγμάχων που έχουν πατήσει το πόδι τους στα ρινγκ.

Ο Φιλιππινέζος νίκησε με split decision (2 κριτές έναντι 1) τον Κιθ Θέρμαν στη Νεβάδα, πήρε τη ζώνη του WBA και έτσι είναι πλέον ο γηραιότερος νικητής στην ιστορία του αθλήματος.

Μάλιστα, αυτή ήταν η πρώτη ήττα του Κιθν Θέρμαν που στα 30 του χρόνια τελείωσε αγώνα χωρίς να είναι αυτός ο νικητής. Θυμίζουμε πως σε 30 αγώνες είχε 29 νίκες και μία ισοπαλία. Πλέον έχει σε 31 αγώνες 29 νίκες, 1 ισοπαλία και 1 ήττα.

You see, bad sh-- happens when you start talking sh--. Congrats Pacuiao! #PacquiaoThurman pic.twitter.com/tix7TPtYOc

Manny Pacquiao wins the WBA World Welterweight Title at 40 years old and hands Keith Thurman his first pro loss!#PacquiaoThurman pic.twitter.com/KFrZAifoLZ

— Bleacher Report (@BleacherReport) July 21, 2019