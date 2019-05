The Two-Wheel Thrill – Part 2 (vid)

Λίγες ώρες σε ένα κοντινό γηπεδάκι για flattrack ή σε ένα πιστάκι για προπόνηση endurο, μια εξόρμηση στη Θεσσαλία, την Ήπειρο, τη Μακεδονία ή τα τόσα άλλα πανέμορφα μέρη της Ελλάδας για freeride και camping ή μια βραδινή βόλτα στους δρόμους της πόλης…όποια και αν είναι η προτίμηση του κάθε μοτοσυκλετιστή, είναι αλλιώς όταν γίνεται με καλή παρέα.

Στο δεύτερο από τα τρία parts του “The Two Wheel Thrill”, ο δύο φορές πρωταθλητής Eλλάδος στο Endurο, Γιάννης Τρίγκας, μας ενσωματώνει στην αγέλη του και μας δείχνει την αξία του να μοιράζεσαι το πάθος σου για τη μοτοσυκλέτα με φίλους! Βλέπουμε την σχέση του αναβάτη και της μοτοσυκλέτας του να δυναμώνει και να γίνεται μέρος μιας παρέας που κυριολεκτικά παίρνει τα βουνά, τα ποτάμια, τα δάση αλλά και τις πίστες.

«Δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα από το να τελειώνει μια μέρα full από riding, και να αράζεις με τους φίλους σου σχολιάζοντας διάφορες φάσεις ή οργανώνοντας το επομενο gathering», λέει ο Γιάννης δείχνοντάς μας το δικό του «wolfpack».

Coming Soon:

Part 3 “Eyes on the Prize”. Προετοιμασία. Ανταγωνισμός. Ένταση. Σε αυτό το part πρωταγωνιστές είναι αυτοί που περνάνε στην αγωνιστική φάση. Εκεί που εμφανίζεται η ανάγκη για αναμέτρηση με άλλους αναβάτες και εκεί που ανακαλύπτουν οι αναβάτες τα πραγματικά όριά τους.

Μπορείτε να βρείτε όλα τα επεισόδια εδώ:

https://www.redbull.com/gr-el/projects/the-2-wheel-thrill-parts-giannis-trigkas-motorsports