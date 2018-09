Το διαφημιστικό της ΝΙΚΕ με πρωταγωνιστή τον Κάπερνικ (vid)

Ο πρώην QB των 49ers, ο οποίος δεν αγωνίζεται εδώ και δύο χρόνια στην NFL λόγω της ακτιβιστικής του δραστηριότητας, όπως ο ίδιος επικαλείται, βρίσκεται ξανά εδώ και λίγα 24ωρα στο επίκεντρο μιας τεράστιας κουβέντας που έχει ανοίξει στις ΗΠΑ και αφορά στην δυνατότητα των παικτών να διαμαρτύρονται εντός γηπέδου για διαχρονικά κοινωνικά προβλήματα.

Ο Κάπερνικ είχε γονατίσει κατά τη διάρκεια της ανάκρουσης του εθνικού ύμνου των ΗΠΑ σε ένα φιλικό προετοιμασίας των 49ers το 2016, διαμαρτυρόμενος για την αστυνομική βία που είχε προκαλέσει τον θάνατο αρκετών αφροαμερικανών.

Αυτή του η ενέργεια βρήκε πολλούς μιμητές ανάμεσα σε αθλητές διάφορων σπορ, αλλά και αρκετούς -κυρίως λευκούς συντηρητικούς- που ενοχλήθηκαν, τονίζοντας ότι με αυτόν τον τρόπο δεν σέβεται τη σημαία των ΗΠΑ.

Αποτέλεσμα αυτής του της ακτιβιστικής δραστηριότητας, όπως ο ίδιος τονίζει, είναι να βρίσκεται εκτός NFL τα τελευταία δύο χρόνια, παρά ταύτα η NIKE αποφάσισε να τον κάνει το κεντρικό πρόσωπο της νέας διαφημιστικής της καμπάνιας, προκαλώντας ένα τεράστιο κύμα αντιδράσεων εναντίον της, ακόμα και από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Πριν από λίγες ώρες, ήρθε και το βίντεο αυτής της διαφημιστικής καμπάνιας, το οποίο είναι προγραμματισμένο να παίξει στο ημίχρονο του εναρκτήριου αγώνα της NFL, προκαλώντας ακόμα μεγαλύτερες αντιδράσεις.

Στο διαφημιστικό εμφανίζονται διάφοροι σούπερ σταρ του αθλητισμού, όπως ο ΛεΜπρόν Τζέιμς και η Σερένα Ουίλιαμς, ενώ το κεντρικό του σλόγκαν αναφέρει: «το να αποκαλούν το όνειρό σου “τρέλα‘‘ δεν είναι προσβολή, αλλά κοπλιμέντο».

Believe in something. Even if it means sacrificing everything. #JustDoIt pic.twitter.com/x5TnU7Z51i

— Colin Kaepernick (@Kaepernick7) 5 Σεπτεμβρίου 2018