Πώς έζησα το Messinia Pro-Am από κοντά (pics)

Την πρώτη φορά που πηγαίνεις σε τουρνουά γκολφ, έχεις πάρα πολλές απορίες.

Τι είναι το par; Από πού ξεκινάνε οι γκολφέρ; Με τι κριτήριο διαλέγουν τα μπαστούνια; Πώς κερδίζουν τους βαθμούς;

Για εμένα, όμως, το Messinia Pro-Am ήταν το δεύτερο τουρνουά γκολφ που θα είχα την τύχη να παρακολουθήσω από κοντά, οπότε στο μυαλό μου ήμουν ήδη από την πλευρά των Pro.

Έφτασα, λοιπόν, την Τετάρτη (21/2) στην Costa Navarino με στυλ «εγώ θα σας πω πώς παίζεται το άθλημα» αν και στην πραγματικότητα τη μοναδική φορά που προσπάθησα να χτυπήσω το μπαλάκι δεν κατάφερα να το πετύχω (όχι, δεν είναι τόσο εύκολο όσο νομίζετε). Αυτό δεν το ήξερε κανείς όμως, οπότε είχα κάθε δικαίωμα να το παίζω ειδική.

Μια γρήγορη ματιά στις σημειώσεις: Στο 2ο Messinia Pro-Am συμμετέχουν 44 ομάδες από 23 χώρες και 4 ηπείρους, που μοιράζονται αγωνιστικά στα δύο signature γήπεδα 18 οπών της Costa Navarino, The Dunes Course και The Bay Course. Οι ομάδες αποτελούνται από 4 παίκτες με έναν επαγγελματία του γκολφ της PGA και τρεις ερασιτέχνες.

Πώς θα τα θυμάμαι; 44 κορυφαίοι επαγγελματίες και 132 ερασιτέχνες γκολφέρ θα απολαύσουν τον ήλιο και τη μεσσηνιακή φύση παίζοντας ανάμεσα σε ελαιόδεντρα εκατοντάδων ετών με εκπληκτική θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και τον ιστορικό κόλπο του Ναβαρίνου.

Καθόλου άσχημα θα έλεγα.

Ήπια ένα ποτό στο “All That Jazz” Welcome Reception που έγινε στο 1827 lounge area του The Westin Resort και ήμουν έτοιμη για τη δράση της επόμενης μέρας.

Πρώτη μέρα

Το πρωινό (γεύμα) στο The Westin Resort δεν «παίζεται».

Εγώ «αρκέστηκα» στα αυγά, στις βάφλες και στα pancakes αν και το μπουφέ τα είχε όλα. Θα μπορούσα να μείνω εκεί για πάντα, αλλά προείχε η αγωνιστική δράση.

Πρώτη βόλτα στα γήπεδα, λοιπόν, και αποφάσισα να ξεκινήσω από το Dunes Course – το πιο κοντινό γήπεδο στο resort – για να γνωρίσω τους παίκτες.

Ως έμπειρη γκολφέρ, έκατσα στην tee 1 και περίμενα τις ομάδες να παρελάσουν από μπροστά μου (ναι, εντελώς τυχαία εκεί είχε και τον σταθμό με τα hot dogs).

Μια ακόμη καλύτερη λεπτομέρεια;

Εκτός από τους αθλητές από όλο τον κόσμο που συμμετείχαν στο τουρνουά, στα γήπεδα βρίσκονταν και γνωστά ονόματα της βρετανικής ποπ μουσικής, όπως ο Brian McFadden (πρώην μέλος των Westlife) και ο Keith Duffy (πρώην μέλος των Boyzone).

Όσο εγώ λοιπόν έβλεπα διάσημους και μη να σημαδεύουν την μπάλα, πάντως, ο Stuart Boyle (η ομάδα του οποίου προηγήθηκε την πρώτη μέρα) πέτυχε hole-in-one στην tee 5, λίγο πιο κάτω δηλαδή. Με απλά λόγια, ο γνωστός γκολφέρ έβαλε με τη μία δηλαδή το μπαλάκι στην τρύπα – πράγμα ιδιαιτέρως εντυπωσιακό και σχετικά σπάνιο για το άθλημα.

Στο τέλος της ημέρας, βέβαια, ο Philipp Mejow από τη Γερμανία βρέθηκε πρώτος στην κατάταξη με τους Pro.

Μετά τον αγώνα, το απόγευμα ήταν ελεύθερο. Οπότε μια βόλτα από το spa του The Westin Resort Costa Navarino ήταν τουλάχιστον απαραίτητη.

Μιλάμε για 3 πισίνες με θαλασσινό νερό και διαφορετική θερμοκρασία στην καθεμία και ειδικό χώρο με σάουνα, χαμάμ, σκωτσέζικα ντουζ και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί κανείς. Μέχρι και ένα δωμάτιο που έβγαζε πάγο επισκέφτηκα.

Έτσι, γιατί πολύ απλά όσοι παίζουν γκολφ, ξέρουν.

Δεύτερη μέρα

Τη δεύτερη το πρόγραμμα έχει Bay Course. Το έτερο signature γήπεδο της Costa Navarino για το οποίο είχα ακούσει εγκωμιαστικά σχόλια.

Και όπως αποδείχτηκε, όσοι τα είχαν κάνει είχαν απόλυτο δίκιο.

Ένα καταπράσινο γήπεδο γεμάτο ελιές και στο βάθος το γαλάζιο του Ιονίου. Με το που πιάσεις το μπαστούνι σε αυτό το γήπεδο καταλαβαίνεις ότι αυτή η εμπειρία είναι αυθεντικά ελληνική.

Σε κανένα άλλο μέρος του κόσμου δεν μπορείς να παίξεις με αυτούς τους όρους και αυτό από μόνο του λέει πολλά.

Στα πλας ότι μπορούσες να δοκιμάσεις και το παραδοσιακό σουβλάκι σε ένα break.

Τι εννοείτε αν το δοκίμασα κι εγώ;

Πίσω στο αγωνιστικό κομμάτι, σημειώθηκε ένα ακόμη hole-in-one δια χειρός John Radzioch (γερμανός ερασιτέχνης αθλητής), που έκανε το τουρνουά ακόμη πιο ενδιαφέρον.

2nd Round Leader ήταν ο Asaf Cohen (PGA από το Ισραήλ), ενώ σε ομαδικό επίπεδο το team του Stuart Boyle -όπως και στον πρώτο γύρο- βρέθηκε στην κορυφή.

Μακριά από τα γήπεδα, το πρόγραμμα είχε “Rock ‘n’ Roll” Charity Night, με μουσική από τους Vanila Swing. Οι συμμετέχοντες αγκάλιασαν τον καλό σκοπό της διοργάνωσης “A good cause to STRIKE” και απόλαυσαν το μπόουλινγκ ενισχύοντας παράλληλα τη δράση των Παιδικών Χωριών SOS.

Με τη βοήθεια του Joe Arlauckas έκανα και strike. Και έχω και τα ντοκουμέντα.

Τρίτη μέρα

Με πιο χαλαρή διάθεση, καθώς είχα πάρει την απαραίτητη δόση από αθλητική δράση τις προηγούμενες ημέρες, ξεκίνησα για τα γήπεδα.

Στο Dunes Course έκανα τις απαραίτητες στάσεις και ακολούθησα και ορισμένους παίκτες για να δω ολόκληρη την προσπάθειά τους σε ένα tee.

Το τουρνουά ήταν άκρως ανταγωνιστικό με αρκετές διακυμάνσεις στην κατάταξη των γκολφέρ μέχρι τελευταία στιγμή και με διεξαγωγή αγώνα play-off για την τελική ανάδειξη του πρωταθλητή.

Στην κατηγορία «Individual Professional Stroke Play Tournament» πρωταθλητής του 2ου Messinia Pro-Am στέφθηκε ο Γερμανός Philipp Mejow (PGA Germany), αφήνοντας στην 2η θέση τον Ισραηλινό Asaf Cohen (PGA Israel). Την 3η θέση μοιράστηκαν οι Stuart Boyle (PGA Great Britain & Ireland) και Χρήστος Νικόπουλος (PGA Greece).

Αναλυτικά τα αποτελέσματα μπορεί να τα δει κανείς εδώ.

Το Σάββατο 24 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε και η απονομή βραβείων στους νικητές που ξεχώρισαν στο τουρνουά, κατά τη διάρκεια του “Shiny” Gala Dinner.

Το dinner, λοιπόν, ήταν όσο shiny έπρεπε χωρίς να μοιάζει «στημένο». Μια ιδιαιτέρως «λεπτή» ισορροπία που σπάνια πετυχαίνει.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, αν και ο χώρος ήταν εντυπωσιακός και εξαιρετικά στολισμένος, όλοι φαινόντουσαν χαλαροί, να το απολαμβάβουν και να μην είναι σφιγμένοι με μια σαμπάνια ανά χείρας...

Η βραδιά με παρουσιαστές τον Μάνο Γαβρά και την Έλενα Χαρμπίλα κινήθηκε υπό τις μουσικές των Stereo Soul και είχε και μια ξεχωριστή έκπληξη: τη live εμφάνιση των Boyzlife, το ντουέτο που έχουν σχηματίσει οι διάσημοι τραγουδιστές της βρετανικής ποπ σκηνής Brian McFadden (πρώην μέλος των Westlife) και Keith Duffy (πρώην μέλος των Boyzone).

Και κάπου εκεί συνέβη το εξής μοναδικό: Οι επισκέπτες όλων των ηλικιών σηκώθηκαν και άρχισαν να χορεύουν.

Στο τέλος της βραδιάς, επαγγελματίες και λάτρεις του γκολφ έδωσαν ραντεβού για το επόμενο Messinia Pro-Am 20-23 Φεβρουαρίου 2019.

Αν εσείς δεν έχετε πειστεί ακόμη, ρίξτε μια ματιά στο παρακάτω βίντεο. Αυτό θα σας πείσει.

Photo credits: @ Messinia Pro-Am