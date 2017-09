Ασταμάτητη η Σάκκαρη! (vids & pics)

Η... κατάκτηση της Κίνας από την Ελληνίδα τενίστρια συνεχίζεται! Μετά και τη νίκη της με 2-0 (7-6, 7-5), θα βρεθεί τουλάχιστον στη θέση 51 της Παγκόσμιας κατάταξης, καθώς στην πρώτη εξηντάδα θα έμπαινε ακόμα κι αν έχανε από τη Γαλλίδα. Η πρόκρισή της όμως στα ημιτελικά είναι γεγονός και πλέον είναι πολύ πιθανόν να γίνει η πρώτη Ελληνίδα μετά τη Λένα Δανιηλίδου που μπαίνει στο Top 50! Επίτευγμα που είχε καταφέρει και η μητέρα της.

Η Σάκκαρη χρειάστηκε 2 ώρες και 27 λεπτά για να επικρατήσει της Κορνέ, η ποία έγινε το... τρίτο σερί θύμα του Top 50 της Ελληνίδας! Στο πρώτο σετ προηγήθηκε 5-3 και είχε την ευκαιρία να κλείσει χωρίς να παίξει στο τάι μπρέικ, ωστόσο απώλεσε έξι σετ πόιντ.

Όμως στο τάι μπρέικ βρήκε ξανά την ψυχραιμία της, κυριάρχησε σε αυτό και κατάφερε να κάνει το πρώτο βήμα. Στο δεύτερο σετ έδειξε επηρεασμένη από την υπερπροσπάθεια, όμως κατάφερε να το κρατήσει κλειστό και να κάνει μπρέικ στο τέλος, σφραγίζοντας τη μεγάλη νίκη.

Η αντίπαλός της προηγήθηκε 3-1, όμως η Μαρία κράτησε την ψυχραιμία της και κατάφερε να σπάσει το σερβίς της Κορνέ όταν έφτασε στο σετ μπολ. Αυτό ήταν! Στη συνέχεια με όπλο το σερβίς της προηγήθηκε με 6-5 και... το τελείωσε με ακόμα ένα μπρέικ, χωρίς να δεχθεί πόντο!

Επόμενος αντίπαλός της μια ακόμα Γαλλίδα, η Καρολίν Γκαρσιά, η οποία βρίσκεται στο Νο 20 της κατάταξης και στα πρoημιτελικά επικράτησε 2-0 της Εκατερίνα Μακάροβα, ενώ χρειάστηκε επίσης τάι μπρέικ στο πρώτο σετ.

Φέτος είναι σε καλή κατάσταση, φτάνοντας και στα προημιτελικά του Ρολάν Γκαρός, ωστόσο σε καμία περίπτωση δεν είναι μη αντιμετωπίσιμη από την Σάκκαρη, η οποία ματς με το ματς κάνει όλο και περισσότερους να πιστέψουν ότι μπορεί να συνεχίσει στο τουρνουά μέχρι τέλους!

Superb defense from Sakkari but the volley gets @alizecornet the point after an epic rally! #WuhanOpen pic.twitter.com/99qLJTf43x

— WTA (@WTA) September 28, 2017