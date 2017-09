Έμειναν στ' αποδυτήρια στην ανάκρουση του εθνικού ύμνου των ΗΠΑ! (vid)

Τόσο οι Pittsburgh Steelers, όσο και οι Seattle Seahawks αλλά και οι Tennessee Titans που έπαιζαν μεταξύ τους, αποφάσισαν να μείνουν στ' αποδυτήρια τη στιγμή που έπαιζε από τα μεγάφωνα ο αμερικανικός ύμνος, περισσότερο όμως για να σεβαστούν τη διαφορετικότητα και λιγότερο για να ταχθούν απέναντι στον Τραμπ, αν και το τελευταίο είναι μάλλον δεδομένο.

Εξ' άλλου, ο νέος Πρόεδρος των ΗΠΑ ζήτησε την απόλυση όσων αθλητών γονατίζουν και ενώνουν τα χέρια τους τη στιγμή του εθνικού ύμνου, αφού δεν δέχεται την αντίδραση στις όποιες ρατσιστικές θέσεις εκφράζει εκείνος...

«Δεν θα δεχθούμε να συμμετέχουμε στην αδικία εις βάρος συνανθρώπων απλά και μόνο λόγω της διαφορετικότητας στο χρώμα. Αγαπάμε την πατρίδα μας, σεβόμαστε όσους έχουν θυσιαστεί και επιλέγουμε να υπερασπιστούμε τις βασικές ελευθερίες του κάθε ατόμου» ανέφεραν οι Seahawks, ενώ από την πλευρά τους, οι Steelers τόνισαν πως: «Δεν συμμετέχουμε στον εθνικό ύμνο για να μην έρθει κανείς σε δύσκολη θέση ανάλογα με τα “πιστεύω” του.

Στον αθλητισμό, οι ομάδες έχουν ανθρώπους με διαφορετικό κοινωνικό-οικονομικό υπόβαθρο, χρώμα, φυλή, εθνικότητα και θρησκεία. Έτσι είναι ο αθλητισμός και επειδή τον τελευταίο καιρό επικρατεί ένα θέμα που μόνο κακό προκαλεί, δεν συμμετέχουμε. Δεν γίνεται ένα άτομο να ζητάει την απόλυση πολλών γιατί απλά νοιάζονται για την πατρίδα τους. Δεν είναι σωστό αυτό...».

Ο μοναδικός από τους Steelers που βγήκε από τ' αποδυτήρια στην ανάκρουση του εθνικού ύμνου, ήταν ο Αλεχάντρο Βιγιανουένα, που έχει υπηρετήσει τις ΗΠΑ με τρεις διαφορετικές θητείες με τον στρατό στο Αφγανιστάν...

The entire Pittsburgh Steelers team stayed in the locker room for national anthem except for Villanueva who served 3 tours in Afghanistan. pic.twitter.com/6kvGDls8wQ

