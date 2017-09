Το επικό βίντεο του Τομ Μπρέιντι για την έναρξη του NFL (vid)

Για πολλούς είναι ο καλύτερος όλων των εποχών. Ο GOAT. Ο Τομ Μπρέιντι ο quarterback των New England Patriots έχει κατακτήσει 5 Super Bowls με αποκορύφωμα τον περσινό τελικό όταν και η ομάδα του έκανε την μεγαλύτερη ανατροπή στην ιστορία του αθλήματος. Ο Τομ Μπρέιντι ο οποίος παρά το γεγονός ότι έχει πατήσει τα 40 του χρόνια θα συνεχίσει και ανέβασε ένα επικό βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram με στιγμές από τον περσινό τελικό.

Ομως η καλύτερη στιγμή του βίντεο (60 δευτερόλεπτα) είναι στο τέλος όταν εμφανίζεται ένα λιοντάρι να γελάει και να ακούγεται η ατάκα «when you are silent, it speaks».

Απολαύστε...