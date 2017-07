Tσαμπουκάδες και χαμός στη νέα κοινή εμφάνιση των Mayweather-McGregor (pics & vids)

Οι δυο τους είχαν ακόμη ένα staredown. Ο Ιρλανδός ήταν πιο προκλητικός ενώ ο άχαστος παγκόσμιος πρωταθλητής τον κοιτούσε ανέκφραστος.

Μάλιστα, ο Mayweather ανέβηκε στη σκηνή έχοντας πάνω του τη σημαία της Ιρλανδίας (από εκεί κατάγεται ο αντίπαλός του).

Την... παράσταση έκλεψε και το κοινό του Μπρούκλιν που του φώναζε «πλήρωσε τους φόρους σου». Φυσικά, αυτό προήλθε από τις φήμες που θέλουν τον Mayweather να παίζει με τον McGregor επειδή χρωστάει στην εφορία.

Τι άλλο έκανε εντύπωση από την τελευταία κοινή εμφάνιση των δύο; Η λευκή γούνα του McGregor και τα άδεια καθίσματα που είχε κλείσει ο Mayweather για την ομάδα του. Μα που πήγαν όλοι;

