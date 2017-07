Έγραψε ιστορία η Κόντα!

Έπειτα από έναν τρομερό αγώνα, η Κόντα υπέταξε τη Σιμόνα Χάλεπ και πήρε την μεγάλη πρόκριση. Η Χάλεπ, η οποία... φλέρταρε με την πρώτη θέση της κατάταξης, πήρε το πρώτο σετ στο τάι μπρέικ, ούσα καλύτερη στις λεπτομέρειες.

Προηγήθηκε 3-0 και πήρε το σετ, εκμεταλλευόμενη και την πίεση της Κόντα που έπαιζε μπροστά στο κοινό της. Το δεύτερο σετ εξελίχθηκε επίσης σε θρίλερ και παρότι έχασε αρκετές ευκαιρίες για μπρέικ, έστειλε το σετ στο τάι μπρέικ και ρισκάροντας στην επίθεση ισοφάρισε. Έχοντας πλέον την ψυχολογία υπέρ της, απέναντι σε μια αντίπαλο που είχε χάσει την ευκαιρία να φτάσει στο νούμερο 1, κράτησε το σερβίς και πήρε τη νίκη.

Η Χάλεπ άφησε τον τελευταίο πόντο λόγω ενόχλησης από τις φωνές του κοινού. Η Κόντα θα αντιμετωπίσει στα ημιτελικά τη Βίνους Γουίλιαμς, η οποία νίκησε 2-0 (6-3, 7-5) την Γέλενα Οσταπένκο, ενώ η Μουγκουρούθα επικράτησε 2-0 (6-3, 6-4) της Κουζντέντσοβα και θα βρει στα ημιτελικά την Μαγκνταλένα Ριμπαρίκοβα.

Jo Konta breaks the 39 Year Jinx and enters the Wimbledon 2017 womens singles semi final: https://t.co/V8CkkXL8HE via @YouTube

— Nirmal (@kvsdigitech) July 11, 2017