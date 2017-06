Έγκυος 5 μηνών έτρεξε σε αγώνα 800 μέτρων! (vid)

Όταν έχεις θέληση, τότε μπορείς να καταφέρεις τα πάντα!

Αυτό απέδειξε και η Αλίσια Μοντανιό, η οποία στον 5ο μήνα της εγκυμοσύνης της - και κάτω από απίστευτη ζέστη - πήρε την απόφαση να διαγωνιστεί σε αγώνα 800 μέτρων, στο πρωτάθλημα «USATF», που διεξάγεται στο Σακραμέντο.

Η 31χρονη αθλήτρια του στίβου είχε πράξει το ίδιο και το 2014, όταν ήταν έγκυος στον 8ο μήνα, στο πρώτο της παιδί.

Οι διαγωνιζόμενοι του τουρνουά στοχεύουν τις τρεις πρώτες θέσεις, οι οποίες οδηγούν στο παγκόσμιο του Λονδίνου, που θα γίνει τον Αύγουστο.

Μπορεί η Μοντανιό - που έχει στο βιογραφικό της ένα χάλκινο μετάλλιο (800μ.) το 2010 στην Ντόχα, ένα χρυσό (4x800) στο IAAF World Relays το 2015 και ένα χρυσό (4x400) και ένα ασημένιο (800) σε Παναμερικανικούς Αγώνες του 2015 - να μην κατέκτησε κάποια από τις πρώτες θέσεις, αλλά έφτασε στην γραμμή του τερματισμού και κέρδισε το χειροκρότημα όλων και τα εγκώμια των σχολιαστών!

She's Wonder Woman! Olympic runner Alysia Montaño raced five months pregnant at the USATF Outdoor Championships → https://t.co/wUnC31wDiy pic.twitter.com/fwSdddHYM7

— NBCSN (@NBCSN) 23 Ιουνίου 2017