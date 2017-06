Το cage survivor new blood 4... επιστρέφει!

Το CAGE SURVIVOR NEW BLOOD 4 θα δώσει για ακόμη μια φορά σε νέους αθλητές να μπορέσουν να κάνουν το ντεμπούτο τους στο χώρο του επαγγελματικού ΜΜΑ και να δώσουν τον καλύτερο τους εαυτό, μέσα στο κλουβί μίας απο τις μεγαλύτερες αλλα και ταχύτερα αναπτυσσόμενα διοργανώσεις, στην Ελλάδα.

Παράλληλα όμως θα δώσει το έδαφος σε πολυαναμενόμενες μάχες αλλά και την ευκαιρία στο να κλείσουν οι παλιοί λογαριασμοί. Η ανακοίνωση της κάρτας αναμένεται να ολοκληρωθεί το επόμενο διάστημα και είναι σίγουρο θα τραβήξει το ενδιαφέρον των φίλων του αθλήματος.

Η διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα του Σαββάτου 17 Ιουνίου 2017, στο ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΑΛΙΜΟΥ, Ελ. Βενιζέλου και Θεσσαλίας, Άλιμος, ΤΚ 17456. Οι πόρτες θα ανοίξουν για το κοινό στις 19.00 ενώ ο πρώτος αγώνας θα ξεκινήσει στις 19.30.

Η ζύγιση θα πραγματοποιηθεί μία μέρα πιο πριν την Παρασκευή 16 Ιουνίου 2017 στο χώρο του καταστήματος FIGHTERS DOME Αγ. Μεταξά 15 & Δουσμάνη 13, Γλυφάδα, ΤΚ 16675

Η κάρτα αγώνων έχει διαμορφωθεί ως εξής:

Main Event

12. (77,1kg) Aldo Asnaj (0-0-0, Albania) vs. Vasilis Themis (3-1-0, Greece)

Co-Main Event

11. (77,1kg) Romeo Meskhi (1-1-0, Georgia) vs. Giannis Nikas (2-9-0, Greece)

Main card

10. (61,2kg) Aimilia Kapri (0-0-0, Greece) vs. Mitrou Eleftheria (0-0-0, Greece)

9. (70,3kg) Nikitas Malsurgenov (2-1-0, Russia) vs. Fotis Michalatos (1-0-0, Greece)

8. (61,2kg) Zaisev Andrei (0-0-0, Russia) vs. Erlan Elezai (1-0-0, Greece)

7. (+93kg) Giorgos Vlachodimos (0-0-0, Greece) vs. Euagelos Moumtzis (1-0-0, Greece)

6. (61,2kg) Makis Sioutis (0-2-0, Greece) vs. Konstantinos Charisis (1-0-0, Greece)

Under card

5. (83.9kg) Nikos Asteris (0-0-0, Greece) vs. Antonis Lambropoulos (0-0-0, Greece)

4. (-93kg) Konstantinos Ntentes (0-0-0, Greece) vs. Ilias Spetsiotis (0-0-0, Greece)

3. (65,8kg) George Setelidis (1-1-0, Greece) vs. Jensil Sefa (0-0-0, Albania)

2. (65,8kg) Theodoros Torlaxidis (0-1-0, Greece) vs. Alexander Archontoulakis (0-0-0, Greece)

1. (65,8kg) Dagkas Grigoris (0-0-0, Greece) vs. Iliadis Stefanos (0-0-0, Greece)

Εισιτήρια προπωλούνται στα εξής σημεία:

PAGRATION ARENA, Καββαθά 30 και Διακρύας 14, Ζωγράφου

LEONTES ASPROPYRGOU, Νεόκτηστα Ασπρόπυργος

HELLAS TOP TEAM, Σπετσών 22, Περιστέρι

PYRSOS FIGHT TEAM, Κορωπί

BLACK BELT ACADEMY, Μάρκου Μπότσαρη 27, Λαμια

DIAS CLUB MMA Τζαβέλλα 28, Θεσσαλονίκη

MMA KORINTHOS, Λεωφ. Ιωνίας 22, Κόρινθος

K-1 GYM, Αρκαδίας 8, Γέρακας

SPARTAKOS NIKAIAS, Πετρ. Ράλλη 294

DIAMOND CAMP, Ελ. Βενιζέλου και 33ης, Ελληνικό

EFL ACADEMY, Αγραύλης 33.Κηφισιά

Α.Σ. ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ, Λειψών 31, Μενίδι

FIVE STAR ACADEMY, Λεωφ. Βουλιαγμένης 171, Δάφνη

AFT Χιου 24, Χολαργός

BOTONIS TEAM, Πάρνηθος 128, Αχαρναί

OCTAGON FIGHT CLUB, Πειραιώς 205 και Χαμοστέρνας, Ταύρος.

FIGHTERS DOME, Αγ. Μεταξά 15 & Δουσμάνη 13, Γλυφάδα, ΤΚ 16675