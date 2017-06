ΜακΓκρέγκορ: «Ελπίζω να μπορώ να προπονούμαι στην ηλικία του Μέιγουεδερ» (pics)

O Κόνορ ΜακΓκρέγκορ είναι αυτός που περιμένει την υπογραφή του Φλόιντ Μέιγουεδερ ώστε να γίνει τελικά ο πολυαναμενόμενος αγώνας.

Ο Ιρλανδός πάντως ξέρει πολύ καλά το πως να βάζει... φιτιλιές.

Σε ένα τιτίβισμά του, ανέβασε φωτογραφία του 40χρονου Αμερικανού πυγμάχου από μια προπόνηση με την εξής λεζάντα να τη συνοδεύει:

«Αρκετός σεβασμός για τον Φλόιντ Senior (πατέρας του μποξ) ακόμη παίρνει μερικούς γύρους στο γυμναστήριο. Ελπίζω να μπορώ να προπονούμαι σ' αυτήν την ηλικία. Σεβασμός». Αργότερα μάλιστα με νέο του «χτύπημα» ο ΜακΓκρέγκορ δήλωσε το πόσο έτοιμος είναι ζητώντας απλά να του πουν τους κανονισμούς με τους οποίους θα κληθεί να αντιμετωπίσει τον Μέιγουεδερ.

Man, much respect to Floyd Senior still getting a few rounds in at the gym. I hope I can still train at that age.

Respect. pic.twitter.com/Q2jv4Lffgd

— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) June 13, 2017