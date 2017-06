«Βασιλιάς» για 10η φορά ο Ράφα στο Παρίσι! (vid, pics)

Ο φιναλίστ του Αυστραλιανού Όπεν, επικράτησε στον τελικό του Ρολάν Γκαρός του Ελβετού με 6-2, 6-3, 6-1 ολοκλήρωσε τη διοργάνωση χωρίς να χάσει ούτε σετ και επέστρεψε στο θρόνο του έπειτα από απουσία τριών ετών!

Αυτή είναι η τρίτη φορά που ο «Βασιλιάς της σκόνης» φτάνει στην κατάκτηση του τροπαίου χωρίς να έχει χάσει σετ, κάτι το οποίο είχε πετύχει το 2008 και το 2010.

Μόλις πέντε παίκτες έχουν καταφέρει να φτάσουν στην κατάκτηση γκραν σλαμ χωρίς να χάσουν ούτε σετ, πρόκειται για τους Ρότζερ Φέντερερ (Αυστραλιανό Όπεν 2007), Μπιορν Μποργκ (Ρολάν Γκαρός 978 και 1980, Γουίμπλεντον 1976), Ιλίε Ναστάζε (Ρολάν Γκαρός 1973) και Κεν Ρόουζγουολ (Αυστραλιανό Όπεν 1971).

Αυτός ήταν ο 15ος τίτλος σε γκραν σλαμ για τον Ράφα, ο οποίος ξεπέρασε τον Πιτ Σάμπρας και πλέον βρίσκεται στη δεύτερη θέση πίσω από τον Ρότζερ Φέντερερ με 18 γκραν σλαμ.

O Ναδάλ ήταν καταιγιστικός από την πρώτη στιγμή έως και την τελευταία, αφήνοντας μηδενικά περιθώρια αντίδρασης στον Σταν, που δοκίμασε διάφορους τρόπους για να ελέγξει τον παιχνίδι χωρίς επιτυχία.

Ο Ράφα έσπασε το σερβίς του Σταν στο πρώτο σετ και έκανε το 4-2 για να κλείσει το σετ με 6-2.

Ανάλογη ήταν και η εικόνα στο δεύτερο σετ, με τον matador να δύο κάνει το μπρέικ στο πρώτο γκέιμ και να προηγείται 2-0. Ακολούθησε και δεύτερο μπρέικ, με τον Βαβρίνκα να μειώνει σε 3-1 και 4-2 και να το παλεύει με όλες τους τις δυνάμεις. Στο 5-3, 40-15 ο Stanimal έχασε την ψυχραιμία του, να χτυπά κάτω τη ρακέτα και στην συνέχεια να την αποτελειώνει πιάνοντας την με τα δύο του χέρια και χτυπώντας την στο γόνατο του.

Με την νίκη αυτή ο Ναδάλ έφτασε τους τέσσερις τίτλους φέτος και βελτίωσε το ρεκόρ του στο Ρολάν Γκαρός σε 79-2!

Παράλληλα, έφτασε τους 53 τίτλους στο χώμα και τους 73 συνολικά στην καριέρα του.

