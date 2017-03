«Ο Μαραθώνιος της Ρόδου βάζει τo νησί στο παγκόσμιο αθλητικό χάρτη»

Την παρουσίαση έκαναν η Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής και Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού, Αθλητισμού και Πολιτισμού, Μαριέτα Παπαβασιλείου, ο Πρόεδρος της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Δωδεκανήσου, Βασίλης Ζήκας, ο εκπρόσωπος του Δήμου Ρόδου Σέργιος Αϊβάζης και ο Σάββας Διακονικόλας, Τεχνικός Σύμβουλος της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ του νομού.

Στην ομιλία της η κ. Παπαβασιλείου, είπε: «Ο Μαραθώνιος της Ρόδου βάζει τη Ρόδο στο χάρτη του παγκόσμιου αθλητικού ενδιαφέροντος και σηματοδοτεί τη στοχευμένη προσπάθεια της Περιφερειακής Αρχής για την καθιέρωση της Ρόδου ως αθλητικού τουριστικού προορισμού.

Ξεκινήσαμε να δουλεύουμε πάνω σε αυτό το στόχο ήδη από την ανάληψη των καθηκόντων μας με «ναυαρχίδα» όλης αυτής της προσπάθειας το Μαραθώνιο και σταδιακά προσθέσαμε στο αθλητικό καλεντάρι του νησιού αγώνες-θεσμούς. Φιλοξενήσαμε ήδη στη Ρόδο δύο μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις διεθνούς ακτινοβολίας με τη σφραγίδα της UCI ενώ τον Απρίλιο θα διεξαχθεί και Κύπελλο Ερασιτεχνών ποδηλατών. Παράλληλα, στις αρχές Μαΐου θα λανσαριστεί στη Ρόδο το πρώτο Παγκόσμιο πρωτάθλημα Ταε Κβο Ντο παραλίας, καθώς και το Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα Ταε Κβο Ντο σάλας.

Στις 30 Απριλίου θα πραγματοποιηθεί ο αγώνας Τριάθλου OCEAN LAVA RHODES και θα επαναληφθεί τον Οκτώβριο. Επίσης τον Οκτώβριο θα λάβει χώρα στη Ρόδο για πρώτη φορά το RUN GREECE του ΣΕΓΑΣ. Στις μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις περιλαμβάνονται τέλος ένα πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα τένις και ένα Διεθνές Τουρνουά Ακαδημιών ποδοσφαίρου. Όλες οι παραπάνω διοργανώσεις πραγματοποιούνται τους μήνες Μάρτιο-Απρίλιο και Οκτώβριο-Νοέμβριο με στόχο την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου. Αυτούς τους αγώνες στοχεύουμε να τους φιλοξενούμε κάθε χρόνο, αλλά και να προσελκύουμε και νέους, ώστε να εδραιωθεί η Ρόδος στην παγκόσμια συνείδηση ως αθλητικός τουριστικός προορισμός.»

Για το Μαραθώνιο η κα Παπαβασιλείου επισήμανε: «Στοχεύουμε πάντα σε ένα ποιοτικό Μαραθώνιο. Η παραθαλάσσια και επίπεδη διαδρομή, δίπλα σε μοναδικά μνημεία της Ρόδου καθιστά τη διοργάνωση μοναδική! Επιπλέον η διαπίστευση της διαδρομής από την AIMS, την IAAF και τον ΣΕΓΑΣ εξασφαλίζει την αρτιότητα της διοργάνωσης, η οποία σε λίγα χρόνια θα αποτελέσει ένα από τα μεγαλύτερα αθλητικά γεγονότα σε παγκόσμιο επίπεδο. Θέλω να ευχαριστήσω πολύ όλους τους χορηγούς που στηρίζουν τη διοργάνωση και θα μου επιτρέψετε να τους αναφέρω ένα-ένα ονομαστικά. Χωρίς αυτούς δεν θα είχαμε καταφέρει τίποτε.

Ευχαριστώ λοιπόν το “χρυσό” μας χορηγό, το κατάστημα Adidas Ρόδου και τον κ. Θάνο Χατζηστρατή που πίστεψε από την αρχή όραμα μας.

Οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στους επίσημους υποστηρικτές μας, στον ΔOΠΑΡ και το Δήμο Ρόδου, καθώς και στην Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου.

Ευχαριστώ τους μεγάλους μας χορηγούς:

-Aegean Airlines και Blue Star Ferries που μας στηρίζουν πάντα και προβάλλουν τον αγώνα μέσα και από τα δικά τους δίκτυα

-την H HOTELS που φέτος αναβάθμισε τη χορηγία της υποστηρίζοντας τον αγώνα των 5 χιλιομέτρων ως ονομαστικός χορηγός,

-το Mitsis Grand Hotel που φέτος είναι ο επίσημος χορηγός φιλοξενίας του αγώνα, αναβαθμίζοντας την χορηγική υποστήριξη, ενώ παράλληλα διοργανώνει και το pasta party.

Καλωσορίζουμε φέτος τους καινούριους μας χορηγούς Eurobank, τα Lindos Hotels, το Semiramis Hotel, τον Αθλητικό Όμιλο του Ιδρύματος Εμμανουήλ και Μαίρης Σταματίου και τον ανανεωμένο χώρο του Συσσιτίου στην Παλιά Πόλη. Είναι μεγάλη μας χαρά να έχουμε την υποστήριξή τους.

Ευχαριστούμε τη Red Bull, το Best Western Plaza Hotel που έχει ταυτιστεί ως το κέντρο διανομής υλικού του Μαραθωνίου, το Ioannidis Group of Hotels, τη ΒΑΠ ΚΟΥΓΙΟΣ, το Φαρμακευτικό Σύλλογο Δωδεκανήσου, την Garden of Panthenols, το Blue Bay Group of Hotels. Θέλω επίσης να εκφράσω τις ευχαριστίες μου και στους υπόλοιπους χορηγούς μας, στο Mediterranean Hotel, στο Marianna Palace Hotel, στο Parthenon City Hotel, στη Μελισσοκομική Δωδεκανήσου, στη Mideast travel, στο πρακτορείο GEM Travel, στο destination One, στο Takis Taste, στην Peugeot και τον κ. Παρασκευά.

Ευχαριστώ επίσης τους υποστηρικτές μας Pellos Travel, Drive Renta Car, Ronda Cafe, Memphis bbq Grill, Grancafé, οινοποιία Τατάκη, τον dj κ. Τάσο Γιασιράνη και την high 5 gel.

Ευχαριστούμε το ΕΚΑΒ και την Euromedica, καθώς και τους εθελοντές γιατρούς του αγώνα, τον διευθυντή της Ορθοπεδικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου της Ρόδου, κ.Μιχάλη Σοκορέλο, τον κ. Δημήτρη Νομικάριο, τον κ. Σταμάτη Μαυρουδάκη, τον κ. Νίκο Άντερεσεν.

Επίσης ένα μεγάλο ευχαριστώ στους, στα συνεργαζόμενα ραδιόφωνα ΠΑΛΜΟΣ, ΡΑΔΙΟ ΕΝΑ, ΤΟP FM και Notos, καθώς επίσης στο site moneytourism.gr και στην innews.gr, media partner της διοργάνωσης.

Επίσης, ευχαριστώ όλα τα ΜΜΕ της Ρόδου που προβάλλουν και στηρίζουν την όλη προσπάθειά μας.

Πολλά ευχαριστώ αξίζουν όλες οι εθελοντικές ομάδες που με την πολύτιμή τους υποστήριξη καθιστούν εφικτή τη διοργάνωση του Μαραθωνίου. Ευχαριστώ τέλος όλη την οργανωτική ομάδα που εργάζεται σκληρά τον κ. Παυλούς, τον κ. Ζήκα, τον κ. Διακονικόλα, τον κ. Αϊβάζη, την κ. Αναστασιάδη, την κ. Αδαμάκη, τον κ. Οικονόμου, τον κ. Ευστρατίου, τον κ. Μιχαηλίδη, τον κ. Γ. Αθανασίου, την κ. Τσιτσιπά τον κ. Γκαρτζώνη. Όλοι τους μεριμνούν για κάθε λεπτομέρεια ώστε τίποτε να μη μείνει στην τύχη του! Ευχαριστούμε τέλος τον κ. Νίκο Πολλιά, τεχνικό διευθυντή του αγώνα.

Εύχομαι καλή επιτυχία στον αγώνα και θέλω να συγχαρώ και να ευχαριστήσω και πάλι από τη θέση της προέδρου της οργανωτικής επιτροπής και της Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού, Αθλητισμού και Πολιτισμού όλους όσοι έχουν αγαπήσει τον Μαραθώνιο της Ρόδου, όσοι μοιράστηκαν το όραμά μας και εργάστηκαν για να γίνει πραγματικότητα. Ο Μαραθώνιος της Ρόδου ανήκει στους Ροδίτες, ανήκει σε όλους μας»

Από την πλευρά του, ο κ. Ζίκας, τόνισε: «Ο 4ος Διεθνής Μαραθώνιος Ρόδου είναι μία ξεχωριστή αθλητική διοργάνωση που αποτελεί ιδανικό μοντέλο σύνθεσης αθλητισμού, πολιτισμού, τουριστικής προβολής και τοπικής αναπτυξιακής δραστηριότητας.

Περιλαμβάνει δρόμους που καλύπτουν ολόκληρο το ηλικιακό φάσμα δίνοντας την ευκαιρία για Αθλητική συμμετοχή – κινητοποίηση στους πολίτες της Ρόδου και τους επισκέπτες. Η Ρόδος ένα από τα ομορφότερα νησιά της Ελλάδας με την δική της συμβολή και Ιστορία, με τη διαρκή συνεισφορά στα δρώμενα του αθλητισμού από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα, εκπροσωπούμενη από την Περιφερειακή αυτοδιοίκηση Ν. Αιγαίου, την ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Δωδεκανήσου, τον Δήμο Ρόδου και τους λοιπούς τοπικούς φορείς έχει καταβάλει κάθε προσπάθεια για την επιτυχία του 4ου Διεθνή Μαραθωνίου Ρόδου.

Πιστεύω ότι όλοι οι συμμετέχοντες εκτός από τη χαρά του αγώνα θα απολαύσουν τις καταπληκτικές αθλητικές μας διαδρομές. Κινούμενοι στο τρίπτυχο:

-Αθλητική συμμετοχή (με στόχο όσο το δυνατό περισσότερους συμμετέχοντες)

-Τουριστική προβολή (αναδεικνύοντας την ιστορία, τον πολιτισμό, τα αρχιτεκτονικά μνημεία και την φυσική ομορφιά)

-Κοινωνική κινητοποίηση (με τη συμμετοχή εθελοντικών ομάδων και φορέων στην υλοποίηση),

Εύχομαι καλή επιτυχία και η συμμετοχή όλων να είναι μία αξέχαστη εμπειρία».

Ο κ. Αϊβάζης, είπε:

«Ο Δήμος Ρόδου δεν θα μπορούσε να μην ενισχύσει όσο μπορεί το Μαραθώνιο μέσω των τμημάτων και των υπηρεσιών του. Θα υπάρξει, λοιπόν, συνεργασία κατ’ αρχάς με τη δημοτική κοινότητα Ρόδου, τις τεχνικές υπηρεσίες αλλά κι αυτές του Πρασίνου και του Τουρισμού. Αυτό που προέχει σ’ έναν αγώνα σαν κι αυτόν είναι η ασφάλεια. Με τη συνεργασία της Τροχαίας Ρόδου και του κου Στέργου αυτό είναι σίγουρο χάρις τις πολύτιμες γνώσεις του, ώστε να αγωνιστεί ο καθένας με ασφάλεια μέσα στην πόλη. Τέλος, θα ήθελα να συγχαρώ την κα Παπαβασιλείου για την εξαιρετική της δουλειά σε κάθε επίπεδο, και είναι χαρά μας που σήμερα βρίσκεται εδώ μαζί μας».

Οι εγγραφές για το Μαραθώνιο, τον Ημιμαραθώνιο, αλλά και στους αγώνες των 5 και 10 χιλιομέτρων και των 1000 μέτρων για μαθητές Δημοτικών Σχολείων συνεχίζονται και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης www.roadstorhodes.com μέχρι τις 31 Μαρτίου!

